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Horváth Szilárd, a Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola fõigazgatója (b1), Ferencz Marcel építész (b2), Vasy Géza irodalomtörténész kritikus, egyetemi tanár (b3), Medgyes Piroska, a Mûcsarnok gazdasági vezetõje, ügyvezetõje (b5) és Novotny Tihamér mûvészeti író (b6), díjazottak, valamint a díjátadó Turi Attila, az MMA elnöke (b4) a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjainak átadásán a Pesti Vigadó dísztermében 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Példaértékű munkákat és teljesítményeket díjaztak

Infostart / InfoRádió

Átadták a Magyar Művészeti Akadémia idei köztestületi díjait. Az elismeréseket a magyar szellemi élet azon jeles képviselői kapják, akik maradandót alkottak a művészet, a művészetelmélet vagy a művészetszervezés területén.

A Magyar Művészeti Akadémia évente öt díjat ad ki: életműdíjat, nagydíjat, művészetírói díjat, egy Kovács Flórián-emlékérmet és az MMA aranyérmét. Azon túl, hogy a díjazottak számára ez megtiszteltetés, egy életmű elismerése, a díjadó felől ez kötelesség, a szervezet számára ezt a törvény is előírja mint közfeladat, hogy fölmutassa a társadalom számára azokat a példaértékű munkákat, teljesítményeket, amelyeket érdemes figyelemmel kísérni – mondta az InfoRádióban Turi Attila, az MMA elnöke.

  • Vasy Géza irodalomtörténész a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjában részesült.
  • Ferencz Marcel Kossuth és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja (aki többek között a Néprajzi Múzeumot vagy a Nemzeti Atlétikai Központot tervezte) a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját,
  • Novotny Tihamér művészeti író a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói díját,
  • Medgyes Piroska, a Műcsarnok gazdasági vezetője, ügyvezetője a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét vehette át.
  • A gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét érdemelte ki.

„Meggyes Piroska részben egy csapatot képvisel, részben pedig Piroska messze több, mint egy egyszerű gazdasági vezető: az a szív és az a lélek, amellyel ő a Műcsarnokot Szegő György művészeti vezetővel együtt irányítja és szervezi, az tényleg példaértékű” – mondta Turi Attila.

A Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aranyérmével kapcsolatban kiemelte: „minden, amit teszünk a művészetben, kultúrában, annak az egyik, vagy talán a legfőbb értelme a hagyományozás, és ez nem olyan egyszerű dolog ebben a mai zajos, impulzusokkal teli világban. A Búzaszem iskola, a Horváth Szilárd akadémikusunk vezetésével, kidolgozta azt a néphagyományra építő, de a mai kor lelkületének megfelelő pedagógiai programot, amellyel tovább tudja adni az értékeinket a következő generációnak”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Timea készítette.

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