Példaértékű munkákat és teljesítményeket díjaztak

A Magyar Művészeti Akadémia évente öt díjat ad ki: életműdíjat, nagydíjat, művészetírói díjat, egy Kovács Flórián-emlékérmet és az MMA aranyérmét. Azon túl, hogy a díjazottak számára ez megtiszteltetés, egy életmű elismerése, a díjadó felől ez kötelesség, a szervezet számára ezt a törvény is előírja mint közfeladat, hogy fölmutassa a társadalom számára azokat a példaértékű munkákat, teljesítményeket, amelyeket érdemes figyelemmel kísérni – mondta az InfoRádióban Turi Attila, az MMA elnöke.

Vasy Géza irodalomtörténész a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíjában részesült.

Ferencz Marcel Kossuth és Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja (aki többek között a Néprajzi Múzeumot vagy a Nemzeti Atlétikai Központot tervezte) a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját,

Novotny Tihamér művészeti író a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói díját,

Medgyes Piroska, a Műcsarnok gazdasági vezetője, ügyvezetője a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét vehette át.

A gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét érdemelte ki.

„Meggyes Piroska részben egy csapatot képvisel, részben pedig Piroska messze több, mint egy egyszerű gazdasági vezető: az a szív és az a lélek, amellyel ő a Műcsarnokot Szegő György művészeti vezetővel együtt irányítja és szervezi, az tényleg példaértékű” – mondta Turi Attila.

A Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aranyérmével kapcsolatban kiemelte: „minden, amit teszünk a művészetben, kultúrában, annak az egyik, vagy talán a legfőbb értelme a hagyományozás, és ez nem olyan egyszerű dolog ebben a mai zajos, impulzusokkal teli világban. A Búzaszem iskola, a Horváth Szilárd akadémikusunk vezetésével, kidolgozta azt a néphagyományra építő, de a mai kor lelkületének megfelelő pedagógiai programot, amellyel tovább tudja adni az értékeinket a következő generációnak”.

A cikk alapjául szolgáló interjút Tatár Timea készítette.