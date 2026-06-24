ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.7
usd:
312.94
bux:
0
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Amazing blue and pristine sky in Finland landscape background. Arctic Icebreaker atracts every year tourists from all around the world. North Arctic Pole attractions, Lapland, Finland.
Nyitókép: Pola Damonte via Getty Images

Magyar az Északi-sarkon!

Infostart / MTI

Jeremejev Marcell, a Budapesti Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium tanulója képviseli Magyarországot a Roszatom A tudás jégtörője nemzetközi tudományos és oktatási projektjének egyik nyerteseként az augusztusi északi-sarki expedícióban – közölte a Roszatom kedden.

A moszkvai ATOM Múzeumban a Roszatom támogatásával szervezett A tudás jégtörője elnevezésű nemzetközi verseny eredményhirdetésén az orosz tanulókon kívül 22 országból - Bangladesből, Bolíviából, Brazíliából, Dél-Afrikából, Egyiptomból, Fehéroroszországból, Indiából, Indonéziából, Kazahsztánból, Kínából, Kirgizisztánból, Magyarországról, Mianmarból, Mongóliából, Namíbiából, Örményországból, Ruandából, Szerbiából, Tanzániából, Törökországból, Üzbegisztánból és Vietnamból – mintegy ötezer 14-16 éves középiskolás vett részt.

Oroszországon kívül, ahol 73 ezren jelentkeztek a versenyre, különösen népszerű volt a vetélkedő Kazahsztánban (945 résztvevő), Kirgizisztánban (827 résztvevő) és Fehéroroszországban (464 résztvevő) – tették hozzá.

A nemzetközi verseny három szakaszból állt. Az elsőben egy 30 kérdésből álló tudományos kvízzel tesztelték természettudományos, a nukleáris energiával és a csúcstechnológiákkal, valamint az északi-sarkvidék kutatásával kapcsolatos ismereteiket. A második fordulóban a szakértők előadásai alapján kérdésekre kellett válaszolniuk a versenyzőknek. Országonként tízen jutottak a döntőbe, ahol prezentációt kellett készíteniük arról, hogy miként változtatják meg a nukleáris technológiák a világot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Magyar az Északi-sarkon!

északi-sark

tanuló

jeremejev marcell

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék
Több olyan eleme is volt az eddigi rendszernek, amelyek azt mutatták, hogy állam által vezérelt egészségügy alakult ki az elmúlt tizenhat évben Magyarországon – mondta az egészségpolitikai szakértő egy konferencián. Úgy véli, drámaian romlott az egészségügyi ellátás színvonala ezen időszak alatt, ezért az új egészségügyi tárcának egyebek mellett javítania kell az egészségügyhöz való hozzáférést, továbbá rendeznie kell a köz- és magánellátás viszonyát.
 

Így zajlik a hűtési rendszerek felülvizsgálata a kórházakban – részletek az országos tisztifőorvostól

Az onkológián már rendben vannak a klímák – Hegedűs Zsolt az InfoRádióban

Hegedűs Zsolt: felülvizsgáljuk a meddőségi kezelések államosítását, kinyitjuk az anonim petesejt-donáció kérdéskörét

Hegedűs Zsolt: a plusz 500 milliárd egy részét a szakdolgozók bérére fordítják az egészségügyben

Ezekre a területekre csoportosítana pénzt azonnal az egészségügyi államtitkár

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

Tarr Zoltán: ilyen lesz a közmédia

A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a köz érdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés elfogadta a közmédia intézményrendszerének átalakításáról szóló jogszabályt.
 

Megszavazta az Országgyűlés: így alakul át a közmédia – kiválik például a távirati iroda

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Uniós csúcs után: milyen szerep vár az új magyar kormányra? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.24. szerda, 18:00
Novák Zoltán
a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Órák alatt törte fel a legtitkosabb kormányzati rendszereket az új mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban

Órák alatt törte fel a legtitkosabb kormányzati rendszereket az új mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban

Az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő vállalat Mythos nevű modellje súlyos biztonsági réseket azonosított szigorúan titkos amerikai kormányzati informatikai rendszerekben. A korlátozott hozzáférésű Project Glasswing program keretében végzett vizsgálat rávilágított az állami szoftverek sebezhetőségére, miközben a fejlesztőcég és a washingtoni adminisztráció között feszültté váló viszony miatt a Nemzetbiztonsági Ügynökség már el is veszítette a hozzáférését a csúcstechnológiához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez nem volt egy parádés játéknap: három meccsen összesen két gól esett a vébén

Ez nem volt egy parádés játéknap: három meccsen összesen két gól esett a vébén

Meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Anglia Ghánával, míg Horvátország szoros mérkőzésen múlta felül Panamát.

BBC
Business Sport Travel Science
Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran

Congress passes war powers measure for first time, rebuking Trump's war with Iran

The resolution is largely symbolic, but it adds to pressure on the White House to end the conflict once and for all.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 06:12
Elizabeth Taylor vagy Monica Bellucci sem volt éppen telitalálat – így nézett ki valójában Kleopátra
2026. június 24. 05:26
Ilyen Mars-járót még nem láttunk – videó
×
×