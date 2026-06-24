Magyar az Északi-sarkon!

A moszkvai ATOM Múzeumban a Roszatom támogatásával szervezett A tudás jégtörője elnevezésű nemzetközi verseny eredményhirdetésén az orosz tanulókon kívül 22 országból - Bangladesből, Bolíviából, Brazíliából, Dél-Afrikából, Egyiptomból, Fehéroroszországból, Indiából, Indonéziából, Kazahsztánból, Kínából, Kirgizisztánból, Magyarországról, Mianmarból, Mongóliából, Namíbiából, Örményországból, Ruandából, Szerbiából, Tanzániából, Törökországból, Üzbegisztánból és Vietnamból – mintegy ötezer 14-16 éves középiskolás vett részt.

Oroszországon kívül, ahol 73 ezren jelentkeztek a versenyre, különösen népszerű volt a vetélkedő Kazahsztánban (945 résztvevő), Kirgizisztánban (827 résztvevő) és Fehéroroszországban (464 résztvevő) – tették hozzá.

A nemzetközi verseny három szakaszból állt. Az elsőben egy 30 kérdésből álló tudományos kvízzel tesztelték természettudományos, a nukleáris energiával és a csúcstechnológiákkal, valamint az északi-sarkvidék kutatásával kapcsolatos ismereteiket. A második fordulóban a szakértők előadásai alapján kérdésekre kellett válaszolniuk a versenyzőknek. Országonként tízen jutottak a döntőbe, ahol prezentációt kellett készíteniük arról, hogy miként változtatják meg a nukleáris technológiák a világot.