Visszasírjuk szerdától az előző napok időjárását

Szerdán általában nem lesz csapadék, ugyanakkor a déli és keleti határvidéken nem kizárt néhány zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul – írja a HungaroMet előrejelzése.

Napról napra emelkedő hőmérsékletre, valamint egyre kevesebb felhőre számíthatunk a folytatásban.