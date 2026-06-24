Visszasírjuk szerdától az előző napok időjárását

Egyre nagyobb meleg lesz, dőlnek majd a hőségrekordok – szombattól pedig már harmadfokú hőségriadó jön.
Szerdán általában nem lesz csapadék, ugyanakkor a déli és keleti határvidéken nem kizárt néhány zápor, esetleg zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul – írja a HungaroMet előrejelzése.
Napról napra emelkedő hőmérsékletre, valamint egyre kevesebb felhőre számíthatunk a folytatásban.
A cél a szabad, független közmédia, ami nem a mindenkori hatalmat szolgálja, hanem valóban a köz érdekében működik, a hiteles tájékoztatáson dolgozik, és megbízható, politikamentes intézmény - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután az Országgyűlés elfogadta a közmédia intézményrendszerének átalakításáról szóló jogszabályt.
Újabb példával rukkolt elő Ruszin-Szendi Romulusz arra, "amikor a hozzá nem értés és a pénzszórás találkozik". A hadügyminiszter szerint 700 millió forintba került az a program, melyben az új tartalékos katonák "beszervezői" akár félmillió forintos fejpénzt kaptak a behozott újoncokért.