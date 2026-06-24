Cristiano Ronaldo: „egyáltalán nem érdekelnek mások”

A portugál válogatott kapitánya nem fogta vissza magát, miután 5–0-s győzelemre vezette válogatottját.

A mérkőzés elején szerzett góljával Cristiano Ronaldo lett az első futballista – a férfiakat és a nőket is idevéve –, aki hat különböző világbajnokságon szerzett gólt.

Elismerte, hogy sok kritikát kapott a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni frusztráló döntetlent követően, még a vezető portugál sportlapok is felvetették, hogy nem lenne-e jobb a portugál válogatott a 41 éves csapatkapitány nélkül.

„Nagyon kemény és nehéz hét volt, a közvélemény nagyon kemény volt az összes játékossal, különösen velem és a szövetségi kapitánnyal – mondta Ronaldo az újságíróknak. – De nem bánom. Már 23 éve vagyok ebben a szakmában, és amikor jól mennek a dolgok, azt hallom, hogy Cristiano remekül játszott, de amikor rosszul, akkor meg, hogy Cristiano megöregedett. Ez mindig így lesz. De ma jól reagáltunk.”

Entrevista do Robozão, depois de ser o melhor da partida:



-"Quem trabalha, Deus ajuda"

-"Parecia que eu já estava retirado do Futebol..."



Emocionei, não vou mentir... Cristiano Ronaldo você é o melhor ?? retirado do futebol? JAMAIS!!! pic.twitter.com/4i2DZbtpan — BielConn | #NeyDay ?? (@bielconn) June 23, 2026

Hozzátette: „A legfontosabb a csapat, hogy egységesek legyünk. Nem tudjuk irányítani a többit, azt, ami nem minket illet. Tudjuk, hogy amikor nem nyerünk, támadások érnek minket, különösen engem.”

Ronaldo láthatóan bosszús volt, amikor a beszélgetés Messire terelődött. Az argentin szenzációs formában van, ötször is a kapuba talált az első két mérkőzésén. de Ronaldo világossá tette, hogy nem figyeli az argentin csapatkapitány statisztikáit.

Amikor Messi góljaira kérdezték rá, az En-Naszr sztárja visszavágott: „Egyáltalán nem érdekelnek mások… Mbappé is gólt szerzett.”

? Cristiano Ronaldo when asked once again and again about Messi: “I couldn’t care less about others... Mbappé also scored”. pic.twitter.com/yNrz6p3GhX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Amikor azt kérték tőle, hogy hasonlítsa magát Messihez, Mbappéhoz és Erling Haalandhoz csak annyit modott: „Következő kérdés”, majd igyekezett visszaterelni a beszélgetést a portugál csapat sikerére.

A pályán Ronaldo klinikailag mutatott teljesítményt, a hatodik percben João Cancelo beadását precíz befejezéssel találva eltalálta a gólszerzést. A szünet előtt megduplázta a gólszerzést, miután Bruno Fernandes átadásából labdát szerzett, bizonyítva, hogy ragadozó ösztönei továbbra is élesek.

Második góljával 41 évesen és 138 naposan ő lett a legidősebb játékos, aki valaha két gólt is szerzett egy világbajnoki mérkőzésen. Eljutott pályafutása tizedik vb-góljáig, amivel megelőzte a legendás Eusébiót, és minden idők legjobb portugál góllövője lett a világbajnokságok történetében.