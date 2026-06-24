ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.91
usd:
313.33
bux:
138853.98
2026. június 24. szerda Iván
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Ökumenikus Segélyszervezet 35 éve a menekültek mellett: az azonnali segítségnyújtástól az integrációig címû, a menekültek világnapjához kapcsolódóan megrendezett fotókiállításának megnyitója a szervezet országos központjában, Budapesten 2026. június 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Gáncs Kristóf: az Ökumenikus Segélyszervezet 35 évének legnagyobb menekültügyi programját hajtja most végre

Infostart / InfoRádió

Fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éves munkáját. Gáncs Kristóf, a szervezet elnöke az InfoRádiónak elmondta: azokban az országokban is segítenek, ahonnan a menekültek útnak indulnak, és a már Magyarországra érkezetteket is támogatják. Jelenleg is zajlik legnagyobb ilyen programjuk, az ukrajnai menekülteknek.

Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját, a menekültek világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett: Az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás pénteki bemutatóján a szervezet elnöke, Gáncs Kristóf kiemelte: az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak.

„Talán kevesen tudják, hogy a segélyszervezet megalakulása is menekültválságokhoz kötődik, akár hogyha az NDK-ból érkező menekültek, vagy akár a romániai forradalomból menekülők támogatásáról beszélünk 1990-es évek elején. Segélyszervezetünk három és fél évtizedét végigkísérték olyan menekültválságok, amelyekben az ország, illetve az alapító egyházak kinyújtott karjaként tudtunk segíteni, gondolhatunk itt a balkáni háború időszakára, amikor segélyszervezet menekülttáborokat működtetett az ideérkezőknek, vagy beszélhetünk a későbbi évekről, a 2014-15-ös migrációs válság idejéről, vagy akár a mostani, sajnálatos módon már ötödik éve húzódó ukrajnai háború kapcsán végzett munkánkról. Tehát azt lehet mondani, hogy a segélyszervezet egyik alapküldetése a valamilyen okból otthonukat elhagyni kényszerülők támogatása, legyen szó háborúról vagy egy természeti katasztrófáról” – mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf, a szervezet elnöke.

Igyekeznek segíteni azokban az országokban, ahonnan érkezhetnek a menekültek, hogy ott tudjanak boldogulni helyben – ilyen lehet Irak, Afganisztán vagy egyes afrikai országok, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet jelenleg is munkát végez. Azt tapasztalják, hogy a helyi társadalmaknak is az az érdeke, hogy ne hagyja el az országot minden fiatal és tehetős ember, aki csak képes erre. A segélyszervezet felelősségének másik része, hogy azok, akik már ide érkeznek, emberi bánásmódban, méltó támogatásban részesüljenek.

„Az nyilván nem egy segélyszervezet feladata, hogy bevándorlási szabályokat hozzon, ez mindig állami feladat, és azt gondolom, hogy nem eltagadhatóak azok a nehézségek sem, amelyek a tömeges migrációval együtt járnak a befogadó társadalmak számára, de hangsúlyozom, hogy mi mint segélyszervezet a humanitárius aspektust, ha úgy tetszik, akkor az emberi nézőpontot, az alulnézetet kell hogy elsősorban szem előtt tartsuk” – fogalazott.

A segélyszervezet jelenleg a legnagyobb menekültügyi programját hajtja végre, ez az ukrajnai segélyprogram, melynek során közel egymillió embert támogattak 2022 óta,

és ez a tevékenység jelenleg is zajlik Budapesten egy ukrajnai menekülteket támogató központ formájában.

Ez integrációs program is, tehát nemcsak arról van szó, hogy amikor ideérkezik valaki, akkor legyen fedél a feje felett, és legyen mit ennie, hanem a nyelvtanulás, a munkakeresés, az állandó lakhatás biztosítása is cél.

„Ezért adtuk azt a címet az évfordulós rendezvényünknek, hogy A gyors segítségnyújtástól az integrációig, hiszen az első fázis, a humanitárius fázis mindig a gyorsaságról szól, hogy hogyan tudunk életfeltételeket biztosítani és segíteni, de amikor valaki már az integráció útjára lép – gondolhatunk például az Ukrajnából érkezőkre, akik itt munkát próbálnak keresni, nyelvet. Ilyen értelemben egy civil szervezetnek, segélyszervezetnek szerepe van akár az integrációban is. És bizony ez a munka nem egyszeri adományozásból áll, hanem sok esetben hónapokon keresztül való kísérésből, nyelvtanfolyamokról, közösségi programokról, gyermekintézmények vagy programok működtetéséről szól. Így tudunk, azt hiszem, hogy a legtöbbet segíteni az arra rászorulóknak” – mondta az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke az InfoRádióban.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gáncs Kristóf: az Ökumenikus Segélyszervezet 35 évének legnagyobb menekültügyi programját hajtja most végre

menekültek

fotókiállítás

magyar ökumenikus segélyszervezet

gáncs kristóf

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna: „már mi teszünk szívességet a tűzszünettel Oroszországnak”

Ukrajna türelme nem véges és visszavonhatja tűzszüneti ajánlatát, ha nincs lényegi nemzetközi nyomás a háború leállítására – közölte a kijevi kormány megbízottja. Ukrajna úgy érzi, egyre jobban állnak a fronton, a tömeges dróntámadásoknak köszönhetően. Közben az amerikai kormányzat egyik tagja „az európaiak szellemi fogyatékos gyerekének” nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.
 

Bendarzsevszkij Anton: az orosz lakosság jó része most érezte meg, hogy országa pusztító háborút vív

Vlagyimir Putyin terítette kártyáit Ukrajna ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Súlyos támadás érte Ukrajna felől az orosz megszállás alatt álló Krím félszigetet, felrobbant a balaklavai erőmű, Szevasztopol város és térsége sötétbe borult. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este arról beszélt, hogy tárgyalna Ukrajnával / Amerikával a háború lezárásáról, de továbbra is ragaszkodik az "annektált" megyék teljes egészéhez és Ukrajna katonai semlegességéhez. A frontvonalon szorongatják az oroszok Kosztyantynivkát, a város északi részébe is betöltek a megszálló katonák. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről

Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről

Melyek a világ legpiszkosabb városai? És hogyan fordulhat elő, hogy egy rangsorban Budapest végzett az első helyen? Megmutatjuk!

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

Power outages hit France as it records hottest day since measurements began

France has recorded it hottest day since records began in 1947, its national weather agency says, breaking a record set on Tuesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 24. 17:34
Az egészségbiztosítóhoz kerülhetnek a Batthyány-Strattmann alapítvány feladatai
2026. június 24. 16:34
Így tart felénk a 40 fokot hozó anticiklon – videó
×
×