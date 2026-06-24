Gáncs Kristóf: az Ökumenikus Segélyszervezet 35 évének legnagyobb menekültügyi programját hajtja most végre

Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját, a menekültek világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett: Az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás pénteki bemutatóján a szervezet elnöke, Gáncs Kristóf kiemelte: az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak.

„Talán kevesen tudják, hogy a segélyszervezet megalakulása is menekültválságokhoz kötődik, akár hogyha az NDK-ból érkező menekültek, vagy akár a romániai forradalomból menekülők támogatásáról beszélünk 1990-es évek elején. Segélyszervezetünk három és fél évtizedét végigkísérték olyan menekültválságok, amelyekben az ország, illetve az alapító egyházak kinyújtott karjaként tudtunk segíteni, gondolhatunk itt a balkáni háború időszakára, amikor segélyszervezet menekülttáborokat működtetett az ideérkezőknek, vagy beszélhetünk a későbbi évekről, a 2014-15-ös migrációs válság idejéről, vagy akár a mostani, sajnálatos módon már ötödik éve húzódó ukrajnai háború kapcsán végzett munkánkról. Tehát azt lehet mondani, hogy a segélyszervezet egyik alapküldetése a valamilyen okból otthonukat elhagyni kényszerülők támogatása, legyen szó háborúról vagy egy természeti katasztrófáról” – mondta az InfoRádióban Gáncs Kristóf, a szervezet elnöke.

Igyekeznek segíteni azokban az országokban, ahonnan érkezhetnek a menekültek, hogy ott tudjanak boldogulni helyben – ilyen lehet Irak, Afganisztán vagy egyes afrikai országok, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet jelenleg is munkát végez. Azt tapasztalják, hogy a helyi társadalmaknak is az az érdeke, hogy ne hagyja el az országot minden fiatal és tehetős ember, aki csak képes erre. A segélyszervezet felelősségének másik része, hogy azok, akik már ide érkeznek, emberi bánásmódban, méltó támogatásban részesüljenek.

„Az nyilván nem egy segélyszervezet feladata, hogy bevándorlási szabályokat hozzon, ez mindig állami feladat, és azt gondolom, hogy nem eltagadhatóak azok a nehézségek sem, amelyek a tömeges migrációval együtt járnak a befogadó társadalmak számára, de hangsúlyozom, hogy mi mint segélyszervezet a humanitárius aspektust, ha úgy tetszik, akkor az emberi nézőpontot, az alulnézetet kell hogy elsősorban szem előtt tartsuk” – fogalazott.

A segélyszervezet jelenleg a legnagyobb menekültügyi programját hajtja végre, ez az ukrajnai segélyprogram, melynek során közel egymillió embert támogattak 2022 óta,

és ez a tevékenység jelenleg is zajlik Budapesten egy ukrajnai menekülteket támogató központ formájában.

Ez integrációs program is, tehát nemcsak arról van szó, hogy amikor ideérkezik valaki, akkor legyen fedél a feje felett, és legyen mit ennie, hanem a nyelvtanulás, a munkakeresés, az állandó lakhatás biztosítása is cél.

„Ezért adtuk azt a címet az évfordulós rendezvényünknek, hogy A gyors segítségnyújtástól az integrációig, hiszen az első fázis, a humanitárius fázis mindig a gyorsaságról szól, hogy hogyan tudunk életfeltételeket biztosítani és segíteni, de amikor valaki már az integráció útjára lép – gondolhatunk például az Ukrajnából érkezőkre, akik itt munkát próbálnak keresni, nyelvet. Ilyen értelemben egy civil szervezetnek, segélyszervezetnek szerepe van akár az integrációban is. És bizony ez a munka nem egyszeri adományozásból áll, hanem sok esetben hónapokon keresztül való kísérésből, nyelvtanfolyamokról, közösségi programokról, gyermekintézmények vagy programok működtetéséről szól. Így tudunk, azt hiszem, hogy a legtöbbet segíteni az arra rászorulóknak” – mondta az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke az InfoRádióban.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.