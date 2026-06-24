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A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Cristiano Ronaldo: nehéz volt, de sikerült visszatérni

Infostart / MTI

A portugálok 41 éves csapatkapitánya szerint sötét hét áll a nemzeti együttes mögött, nehezen jöttek a gólok.

A duplázó Cristiano Ronaldo szerint nehéz hét áll a portugál válogatott mögött, de sikerült „visszatérni” azzal, hogy társaival 5-0-ra legyőzték Üzbegisztánt az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában.

A portugálok csapatkapitánya – aki a labdarúgók közül elsőként szerzett gólt hat világbajnokságon – a 6., majd a 39. percben volt eredményes kedden a houstoni találkozón. Mindezt azt követően, hogy az első meccsen ő és társai is csalódást keltően futballoztak, és 1-1-es döntetlenre végeztek a Kongói DK-val.

„Keményen dolgoztunk a héten, és tudtuk, hogy jön majd a gól. Nehéz, sötét hét volt. Talán úgy tűnt, hogy már visszavonultam a futballtól, de mégis kitartottam, mint ahogy korábban mindig, mert minden másnál jobban hiszek a kemény munkában. Be kell valljam, hogy nehéz volt, de visszatértünk”

– mondta Cristiano Ronaldo. A 41 éves csapatkapitány elmondta: ő és társai is sokat javultak az első meccshez képest. Hozzátette: „ez az élet, néha kihívásokkal kell szembenézni, de a fő cél mindig a fejlődés”.

Roberto Martínez szövetségi kapitány a negatív kritikák ellenére is kitartott Cristiano Ronaldo mellett, és a kezdőbe jelölte, ami jó döntésnek bizonyult. A belga szakember úgy értékelte a győzelmet, hogy rutinos játékosai érettségükről tettek bizonyosságot, és a segítségükkel a kritikát motivációként élte meg a keret minden tagja. „De ez egy másik öltözőben könnyen végzetes is lehetett volna” – mondta.

Az üzbégek olasz szövetségi kapitánya, Fabio Cannavaro magára vállalta a felelősséget csapata második vereségét követően.

„Kikaptunk 5-0-ra, mert én hibáztam, nem ők”

– utalt játékosaira a tréner, aki alapembere volt a 2006-ban vb-aranyérmes olasz válogatottnak.

A K csoport első helyén Kolumbia áll 6 ponttal, a 4 pontos portugálok előtt. A Kongói DK-nak 1, Üzbegisztánnak 0 pontja van. A záró körben szombaton, magyar idő szerint már vasárnap 1.30-kor Kolumbia Portugáliával, míg a Kongói DK Üzbegisztánnal mérkőzik meg.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Cristiano Ronaldo: nehéz volt, de sikerült visszatérni

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