V4-csúcs: bizonyos témák szándékosan nem kaptak teret

Újraindulhat a hatékony együttműködés a Visegrádi Négyek között – erről tanúskodnak a csoport gödöllői kormányfői csúcstalálkozójának nyilatkozatai. A magyar, szlovák, cseh és lengyel miniszterelnök találkozóján a felek megegyeztek abban, hogy a jövőben kerülik a megosztó témákat, és a közös pontokra fókuszálnak.

A Visegrádi Négyek csoportja újra aktív és működőképes lehet – így értékelte a gödöllői csúcstalálkozót a cseh miniszterelnök. Andrej Babis kiemelte: a V4-en belüli kapcsolatok az utóbbi időben kifejezetten intenzívvé váltak, ami elsősorban a megbeszélést kezdeményező új magyar kormányfőnek, Magyar Péternek köszönhető.

A kormányfő emlékeztetett: az előző cseh kabinet idején az ukrajnai háború megítélése és a személyes ellentétek miatt háttérbe szorult a visegrádi együttműködés. Andrej Babis ugyanakkor egyértelművé tette:

nem kívánja elutasítani a partnerséget Magyar Péterrel csak azért, mert ő győzte le a választásokon Orbán Viktort, akit továbbra is a barátjának tart.

Mint mondta, örül annak, hogy azonnal megtalálták a közös hangot az új magyar miniszterelnökkel, akivel a csúcs előtt rövid kétoldalú tárgyalást is folytatott.

Hasonlóan optimistán nyilatkozott Robert Fico is. A szlovák kormányfő kijelentette: a négy ország kellőképpen bölcs ahhoz, hogy csak olyan ügyeket vegyen elő, amelyek összekötik őket. Ígéretet tett arra, hogy Pozsony a július elsején induló soros elnöksége alatt nem fog olyan témákat napirendre tűzni, amelyek megoszthatnák a partnereket. Robert Fico hangsúlyozta: a V4-eknek a nehéz globális kihívások közepette újra rendkívül erősnek kell lenniük, mert el akarják érni, hogy ne a fejük felett szülessenek meg a döntések Európában, hanem ők maguk is alakíthassák azokat.

A találkozón – újságírói kérdésre válaszolva – kiderült az is, hogy a szlovák–magyar viszonyt terhelő történelmi kérdések, így a Benes-dekrétumok ügye nem került szóba Gödöllőn. Robert Fico leszögezte: kizárólag a V4-es formátumra és a négyes együttműködésre összpontosítottak,

a kétoldalú vitákat nem keverték a csúcstalálkozó témái közé.

A szlovák miniszterelnök elmondta, hogy Magyar Péterrel korábban Brüsszelben már kijelöltek bizonyos prioritásokat a kétoldalú kapcsolatokban, és kormánya elkötelezett a baráti, kölcsönösen előnyös szomszédsági viszony mellett.

Erre reagálva Magyar Péter is megerősítette: mindketten biztosak abban, hogy rövidesen sor kerül egy hosszabb, hivatalos kétoldalú találkozóra – akár Pozsonyban, akár Budapesten –, ahol meg fogják találni a mindkét ország számára kedvező megoldásokat a nyitott kérdésekre.

A gödöllői találkozó összességében azt jelezte, hogy a négy ország vezetői új lendületet szeretnének adni a visegrádi együttműködésnek. A hangsúly ezúttal nem a vitás kérdéseken, hanem azokon a területeken volt, ahol a közös fellépés erősítheti a négy ország érdekérvényesítő képességét az Európai Unióban.