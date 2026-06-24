A 46 éves Ronaldinho visszatér

A hírt egyebek között a Paris Saint-Germain, a Barcelona és az AC Milan korábbi kiválósága jelentette be kedden egy miami rendezvényen.

Alig várom, hogy újra táncolhassak a labdával, és egy gyönyörű új történetet írjak Ignazio Ciprianival és családjával – olvasható Ronaldinho nyilatkozata a klub honlapján.

Kiemelte: a futball mindig örömöt szerzett számára, és ezúttal is izgatottan várja, hogy az érzést Ravennába is elvigye, illetve ott a pályán megmutassa.

Kezdődjön a varázslat! – jelentette ki.

Ronaldinho profiként utolsó mérkőzését 2015-ben a Fluminensében játszotta, két évvel később pedig hivatalosan is bejelentette pályafutása lezárását. Egyéni elismerései közül kiemelkedik a 2005-ben kiérdemelt Aranylabda, míg a nemzetközi szövetségnél kétszer választották meg az év játékosának.

Az olasz klub elnöke, Ignazio Cipriani - aki civil foglalkozását tekintve vállalkozó és szállodalánc-tulajdonos - a Ravenna számára rendkívüli pillanatnak nevezte Ronaldinho szerződtetését, és a brazil labdarúgó visszatérését sokkal többnek tartja, mint egy szimbolikus igazolás.