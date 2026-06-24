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Nyitókép: sudok1/Getty Images

Az egészségbiztosítóhoz kerülhetnek a Batthyány-Strattmann alapítvány feladatai

Infostart / MTI

Az átszervezésre Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tett javaslatot, és ha törvényi szintre lép, augusztustól már az egészségbiztosító bírálja el az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmeket.

Az egészségbiztosító venné át a jövőben az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László alapítvány feladatait a kormány által kedden este benyújtott törvényjavaslat szerint.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997-es törvény módosítását kezdeményező előterjesztés indoklása a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatás jelenlegi rendszerének felülvizsgálatára, illetve nemzetközi és hazai tapasztalatok mérlegelésére hivatkozik, hangsúlyozva, hogy az egészségbiztosító szakmai apparátusa, átlátható döntéshozatali mechanizmusai, valamint az orvosszakmai és egészség-gazdaságtani szempontok következetesebb érvényesítése garanciát jelenthetnek arra, hogy a rendszer gyorsabban, igazságosabban és a betegek érdekeit szem előtt tartva működjön.

A Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a törvény a kihirdetését követő napon lép majd hatályba. Az ezt megelőző napig benyújtott kérelmeket még a Batthyány-Strattmann László Alapítvány bírálja el 2026. július 31-ig, a törvény életbe lépését követően benyújtott kérelmeket viszont már az egészségbiztosító.

Hegedűs Zsolt június 2-án, az alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetése után jelentette be, hogy az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző alapítvány fő feladatát az átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át, és szeptember elején már az új rendszerben indul a munka.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány A Gyógyításért a szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához nyújthat méltányosságból támogatást a biztosított kérelmére. A szervezetet 2024-ben kormányhatározat hozta létre.

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Kezdőlap    Belföld    Az egészségbiztosítóhoz kerülhetnek a Batthyány-Strattmann alapítvány feladatai

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