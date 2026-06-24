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A 2020. márciusában a Gilead Sciences amerikai gyógyszeripari vállalat által közreadott képen az eredetileg az ebola ellen kifejlesztett remdesivir antivirális hatóanyagot tartalmazó üvegcsét vizsgál egy dolgozó a vállalat amerikai telephelyén. Az Európai Gyógyszerügynökség a 2020. április 2-án tartott virtuális ülésén ajánlást adott ki, hogy milyen speciális helyzetekben alkalmazható a remdesivir a koronavírus-fertőzés kezelésére az Európai Unióban.
Nyitókép: MTI/AP/Gilead Sciences

Megérkezett az ebolavírus Európába

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ELŐZMÉNYEK

Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol öt hete járvány tört ki.

A francia egészségügyi minisztérium megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen – közölte közleményében a tárca. Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

A helyzetet „nagyon közelről” követi a miniszterelnök a környezete szerint.

Már több mint ezer ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy öt hete tört ki ebolajárvány. Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből.

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