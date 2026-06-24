Megérkezett az ebolavírus Európába

A francia egészségügyi minisztérium megerősíti, hogy ma azonosították a vírusos ebolabetegség első pozitív esetét az ország területen – közölte közleményében a tárca. Az AFP hírügynökség kérdésére a minisztérium hozzátette, hogy az esetet Franciaország európai területén azonosították.

A helyzetet „nagyon közelről” követi a miniszterelnök a környezete szerint.

Már több mint ezer ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy öt hete tört ki ebolajárvány. Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből.