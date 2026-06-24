Vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen a hőség miatt

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) azt közölte: a rendkívüli hőség és az aszály miatt már 69 zalai településen kellett korlátozó intézkedéseket bevezetni. A Zalavíz Zrt. szerint a tavalyi, szintén problémás nyárnál is jóval magasabb az idei vízfogyasztás, ezért Zalaegerszegen is első fokozatú vízkorlátozás lépett életbe.

Tilos a közparkok, házi kertek tömlős locsolása, a járdák, utak mosása, automata öntözőberendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék töltése.

Felfüggesztik a tűzcsapról engedélyezett ipari és mezőgazdasági vízfelhasználást, a strandok esetében pedig át kell ütemezni medencék vízcseréit. Ez utóbbi kapcsán a polgármester jelezte: Zalaegerszegen a városi strandnak és az AquaCitynek saját kútjai vannak, így ez rájuk nem érvényes.

A kánikulára való tekintettel a Zalavíznek, a város intézményeinek és cégeinek összefogásával a Dísz téren ingyenes vízosztást szerveznek a következő napokra – jelezte a polgármester.