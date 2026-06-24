Nem járnak a vonatok a Balatonnál egy szakaszon

Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon. Az este fél nyolcas állás szerint a szerelvényt már elvontatták, de
váltóhiba miatt a közlekedés továbbra sem lehetséges a szakaszon.
Több szerelvénynél – Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k – késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.
A pótlóbuszok megállási helyei:
Tapolca, vasútállomás (Volán)
Nemesgulács-Kisapáti vasútállomás (Volán)
Badacsonytördemic, vasútállomás (Volán)
Badacsonylábdihegy, vasúti megállóhely bejárati út (Volán)
Badacsony, vasúti megállóhely (Volán)
Badacsonytomaj, vasútállomás bejárati út (Volán)