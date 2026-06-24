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Nyitókép: Pixabay

Nem járnak a vonatok a Balatonnál egy szakaszon

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Meghibásodott szerelvény miatt késésre és pótlóbuszos közlekedésre kell számítani a Balaton északi partján - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján szerda este.

Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon. Az este fél nyolcas állás szerint a szerelvényt már elvontatták, de

váltóhiba miatt a közlekedés továbbra sem lehetséges a szakaszon.

Több szerelvénynél – Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k – késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A pótlóbuszok megállási helyei:

Tapolca, vasútállomás (Volán)
Nemesgulács-Kisapáti vasútállomás (Volán)
Badacsonytördemic, vasútállomás (Volán)
Badacsonylábdihegy, vasúti megállóhely bejárati út (Volán)
Badacsony, vasúti megállóhely (Volán)
Badacsonytomaj, vasútállomás bejárati út (Volán)

Frissülő információk itt.

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