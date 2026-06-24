Nem járnak a vonatok a Balatonnál egy szakaszon

Révfülöp és Badacsonytomaj között szerdán koraeste meghibásodott egy Kék Hullám InterCity, emiatt nem közlekedhetnek a vonatok ezen a szakaszon. Az este fél nyolcas állás szerint a szerelvényt már elvontatták, de

váltóhiba miatt a közlekedés továbbra sem lehetséges a szakaszon.

Több szerelvénynél – Tanúhegy sebesvonat, Tapolca és Balatonfüred között közlekedő személyvonat, illetve Kék Hullám InterCity-k – késésekre, illetve szakaszosan pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

A pótlóbuszok megállási helyei:

Tapolca, vasútállomás (Volán)

Nemesgulács-Kisapáti vasútállomás (Volán)

Badacsonytördemic, vasútállomás (Volán)

Badacsonylábdihegy, vasúti megállóhely bejárati út (Volán)

Badacsony, vasúti megállóhely (Volán)

Badacsonytomaj, vasútállomás bejárati út (Volán)

Frissülő információk itt.