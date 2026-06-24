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Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Visszatérhetnek a forgalomba a beragadt IC- és hálókocsik

Infostart / MTI

Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi Járműjavítóban – közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid azt írta, az üzemben egy éve áll a munka. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe.

„Amiben viszont azonnal tudtunk lépni, az az InterCity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos, a MÁV részéről” – tette hozzá.

Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége,

a MÁV a járműjavító mögé állt és ennek köszönhetően a beragadt IC- és hálókocsik forgalomba állítása újrakezdődhet

– jelentette ki.

A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár.

Ennek egyik fő oka, hogy az elmúlt években először kijátszották a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak és a gazdasági hátországnak, majd amikor az üzlet mégsem bizonyult elég jövedelmezőnek, hagyták csődbe menni, hogy végül az államnak kelljen visszavennie a céget – fogalmazott Facebook-oldalán Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Gazdaság    Visszatérhetnek a forgalomba a beragadt IC- és hálókocsik

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