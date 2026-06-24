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A holland Cody Gakpo (fent) és a svéd Gustaf Lagerbielke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.MTI/EPA/Sam Wasson
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Kiszámoltuk, mi történhet a futball-vb csoportkörének zárásáig

Infostart

Szerda este megkezdődik a labdarúgó-világbajnokságon a csoportkör utolsó, harmadik fordulója. Mind a tizenkét csoportból az első helyezett továbbjut, illetve versenyben marad nyolc harmadik helyezett is. Gyorsfénykép a szerdai kiinduló helyzetről.

A csoportokban elsősorban természetesen a pontszám rangsorol, újdonság ellenben, hogy pontazonosság esetén nem a gólkülönbség, hanem az egymás elleni eredmény a döntő. Ha ez sem állítja sorrendbe a csapatokat, következik a szerzett gólok száma, az összesített gólkülönbség, az összesített szerzett gólok száma, a sportszerűségi versenyben kapott pontok és végül a FIFA-rangsorban elfoglalt helyezés.

Hét csapat, Argentína, Franciaország, Németország, Mexikó, Norvégia, az Egyesült Államok és Kolumbia válogatottja a második mérkőzése után már biztos továbbjutó. Ellenben öt gárda, Haiti, Jordánia, Tunézia, Törökország és Panama nemzeti tizenegye biztosan búcsúzik.

A harmadik csoportkör után válik véglegessé a 12 harmadik helyezett táblázatam amelyről az első nyolc jut be a legjobb 32 közé egy rangsor alapján, amely sorrendben a következőket veszi figyelembe: pontok, gólkülönbség, szerzett gólok, a sportszerűségi versenyben kapott pontok és a FIFA-rangsor.

Így áll a harmadik helyezettek tabellája, miután minden csapat 2 mérkőzést játszott:

1. Svédország 3 pont (6–6)

2. Skócia 3 pont (1–1)

3. Horvátország 3 pont (3–4)

4. Algéria 3 pont (2–4)

5 Paraguay 3 pont (2–4)

6. Zöld-foki-szigetek 2 pont (2–2)

7. Belgium 2 pont (1–1)

8. Csehország 1 pont (2–3)

9. Kongói Demokratikus Köztársaság 1 pont (1–2)

10. Ecuador 1 pont (0–1)

11. Bosznia-Hercegovina 1 pont (2–5)

12. Szenegál 0 pont (3–6)

(Algéria és Paraguay között a sportszerűségi versenyben kapott pontok rangsorolnak.)

Nézzük, mi a helyzet az egyes csoportokban! (A táblázatok ide kattintva megtekinthetők)

A-csoport: Mexikó csoportgyőztesként továbbjutott, és a C, E, F, H vagy I csoport harmadik helyezettjével fog mérkőzni a nyolcaddöntőbe kerülésért. A Koreai Köztársaság győzelemmel vagy döntetlennel biztosítaná a továbbjutást Dél-Afrika ellen, csoportmásodikként. Csehország a második helyen jutna tovább, ha legyőzi Mexikót, Dél-Afrika legyőzi a Koreai Köztársaságot, és jobb gólkülönbséggel zár, mint Dél-Afrika. Ha nyer, négy ponttal a nyolc versenyben maradó harmadik egyikeként továbbmehet. Dél-Afrika a második helyen jut tovább, ha legyőzi a Koreai Köztársaságot, és jobb gólkülönbséggel zár, mint. Ha „csak” nyer és a harmadik helyen végez, 4 ponttal lehet esélye a továbbjutásra. Hátralévő mérkőzések: Mexikó–Csehország, Dél-Afrika–Koreai Köztársaság.

B-csoport: Kanada a négy pontjával szinte biztosan továbbjutó, első vagy a második helyen. A Svájc elleni győzelem vagy döntetlen csoportelsőséget jelentene. Svájcnak a csoportelsőséghez nyernie kell a társrendező ellen, döntetlennel biztosan második, de vereség esetén is nagy valószínűséggel marad azon a helyen. Bosznia-Hercegovina és Katar reális célja az egymás elleni mérkőzésen egy fölényes győzelem, és ezzel esély bekerülni a továbbjutó harmadik helyezettek közé. Hátralévő mérkőzések: Svájc–Kanada, Bosznia-Hercegovina–Katar.

C-csoport: Mind Brazíliának, mind Marokkónak elég egy pont a biztos továbbjutáshoz, de még vereség esetén is marad esélyük harmadikként továbblépni, mivel négy ponttal zárnának. Skócia továbbjut, ha legyőzi Brazíliát. Döntetlen esetén harmadikként végez a csoportban, de nullás gólkülönbséggel minden bizonnyal továbbjut. Ha a skótok szempontjából minden rosszul alakul a csoportban, de minden jól a további csoportokban, még a már meglévő három ponttal sem kizárható a továbbjutás. Haiti kiesett. Hátralévő mérkőzések: Skócia–Brazília, Marokkó–Haiti.

D-csoport: Az Egyesült Államok már megnyerte a csoportot és a B, E, F, I vagy J csoport harmadik helyezettjével fog megmérkőzni. Ausztrália döntetlennel vagy győzelemmel biztosítaná a továbbjutást Paraguay ellen. Paraguaynak le kell győznie Ausztráliát a biztos továbbjutáshoz, de egy döntetlen esélyt adna neki harmadik helyezettként versenyben maradni. Törökország kiesett. Hátralévő mérkőzések: Törökország–Egyesült Államok, Paraguay–Ausztrália.

E-csoport: Németország csoportgyőztes, és az A, B, C, D vagy F csoport harmadik helyezettjével találkozik majd. Elefántcsontpartnak egy pontra van szüksége Curaçao ellen a továbbjutás biztosításához. Ecuadornak le kell győznie Németországot, hogy legalább a harmadik helyet megszerezze, és remélnie kell, hogy Curaçao legyőzi Elefántcsontpartot, hogy a második helyen végezzen. Curaçaónak le kell győznie Elefántcsontpartot, hogy legalább a harmadik helyet szerezze meg, és remélnie kell, hogy Németország nyer vagy legalább döntetlent játszik Ecuadorral. Ebben az esetben Curaçao még csoportmásodik is lehet. Hátralévő mérkőzések: Curaçao–Elefántcsontpart, Ecuador–Németország.

F-csoport: Az egyik legélesebb csoport, három csapat is négypontos, a két vereséggel kezdő Tunézia ellenben kiesett. Az első kettő továbbjut, de a harmadiknak is jó esélye van a harmadik helyezettek összevetésében. Hollandia a Tunézia elleni győzelemmel vagy döntetlennel biztosan az első kettő között végez, de szenzációs gólkülönbségével még vereség esetén sem lehet gondja. Japán a Svédország elleni döntetlennel vagy győzelemmel biztosan az első két hely valamelyik végez, szűk vereséggel jó esélye van harmadikként is. Svédországnak le kell győznie Japánt a továbbjutáshoz, egy döntetlen biztos versenyben maradást jelent, a tunéziaiak aligha elképzelhető győzelme esetén csoportmásodikként, de a realitásnál maradva, csoportharmadikként. Arra egyébként még egy szűk vereség estén is jó esély látszik. Hátralévő mérkőzések: Tunézia–Hollandia, Japán–Svédország.

G-csoport: Egyiptom az Irán elleni döntetlen vagy győzelem esetén biztosítaná a továbbjutást. Irán győzelem esetén biztosítaná a versenyben maradást. Ha az eddig vergődő belgák megverik Új-Zélandot, továbbjutnak az első két hely valamelyikén. Döntetlennél azonban nehéz helyzetbe kerülnének. Új-Zélandnak is van matematikai esélye a továbbjutásra, de ehhez nyernie kellene a Vörös Ördögök ellen és kiszurkolni, hogy Irán ne tudja legyőzni Egyiptomot. Hátralévő mérkőzések: Egyiptom–Irán, Új-Zéland–Belgium.

H-csoport: Spanyolország döntetlennel vagy győzelemmel biztosan első vagy második (nagy valószínűséggel első) lesz. Uruguaynak le kell győznie Spanyolországot a továbbjutáshoz. Egy döntetlen csekély esélyt adna a harmadik helyezettként versenyben maradásra, de mire erre a találkozóra sor kerül, már tisztább lesz a kép. A Zöld-foki-szigetek továbbjut, ha legyőzi Szaúd-Arábiát. Egy döntetlen csekély esélyt adna nekik a harmadik helyre jutásra. Szaúd-Arábiának mindenképpen le kell győznie a Zöld-foki-szigeteket, hogy reménykedhessen, például abban, hogy a spanyolok sok gólt szerezve legyőzik a Celestét. Hátralévő mérkőzések: Uruguay–Spanyolország, Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia.

I-csoport: Franciaország és Norvégia bejutott a legjobb 32 közé. Egymás elleni mérkőzésük tétje a csoportelsőség, a döntetlen a franciáknak elég. Szenegál és Irak számára csak a győzelem ad, egyébként nagyon-nagyon szerény reményt. Hátralévő mérkőzések: Norvégia–Franciaország, Szenegál–Irak.

J-csoport: Argentína csoportgyőztesként jut tovább, és a H csoport második helyezettjeivel találkozik a legjobb 32 között. Jordánia kiesett. Ausztria és Algéria egymás ellen játszik, a döntetlen az európai csapatnak elég a második helyhez. Viszont a döntetlen nagy valószínűséggel a négypontos észak-afrikai gárdát is továbbviszi. Mire erre a találkozóra sor kerül, már sokkal tisztább lesz a kép a harmadik helyezettek táblázatával kapcsolatban. Hátralévő mérkőzések: Algéria–Ausztria, Jordánia–Argentína.

K-csoport: Kolumbia továbbjutott, és csoportelső lesz, ha nem kap ki Portugáliától. Roberto Martínez válogatottja akkor jut biztosan tovább, ha nem kap ki a kolumbiaiaktól, de a realitásnál maradva, még egy kis különbségű vereség is belefér a számára. A Kongói Demokratikus Köztársaságnak le kell győznie Üzbegisztánt, hogy életben tartsa a reményeit, de mivel az utolsók között kezdi a harmadik mérkőzését, valószínűleg tudni fogja, hány góllal kell nyernie, hogy továbbjutó csoportharmadik legyen. Hátralévő mérkőzések: Kolumbia–Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán.

L-csoport: Anglia továbbjut, ha nem kap ki Panama ellen. Ghána továbbjut, ha nem kap ki Horvátországtól. Horvátországnak le kell győznie Ghánát a biztos továbbjutáshoz (első-második hely), döntetlen esetén vélhetően továbbmegy csoportharmadikként. Panama kiesett. Hátralévő mérkőzések: Anglia–Panama, Horvátország–Ghána.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kiszámoltuk, mi történhet a futball-vb csoportkörének zárásáig

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