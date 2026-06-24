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Nyitókép: Unsplash

Soha nem látott vízválság fenyeget Zalában, a honvédségre is szükség van

Infostart / MTI

Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével, de honvédségi járművekre is számítanak ebben; a kehidakustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója szerdán az MTI-nek elmondta: a Bakonykarszt Zrt. és a DRV Zrt. segítségével, négy tartálykocsival és váltósofőrökkel szerdára virradó éjjel elkezdték a kiürölt zalai víztározók feltöltését. A Zalaszentgrót térségében lévő, másodfokú vízkorlátozással érintett 29 települést ellátó türjei tározó feltöltése indult el, és folytatják mindaddig, amíg valamelyest javul a hálózaton a víznyomás.

Hozzátette, hogy információja szerint

hamarosan a honvédség is segítséget nyújt, két tartálykocsival kapcsolódnak be a vízszállításba.

A cégvezető elmondta azt is, hogy most már nagyon sokan komolyan veszik a vízkorlátozást, miután maguk is érzékelik, milyen problémát jelent, hogy esetenként „a vécét sem lehet lehúzni”. A fogyasztók jelzései és a szakembereik bejárásai alapján azonban arról is tudnak, hogy a tiltás ellenére még mindig számos helyen használják a kert vagy a pázsit locsolására a hálózatról vett ivóvizet.

A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy több medence határozatlan ideig nem üzemel a környező településeket érintő vízhiány miatt. Türelmet és megértést kérnek a látogatóktól, mert olyan rendkívüli helyzet alakult ki, „amiben mindenkinek az együttműködésére és az összefogására van szükség, hogy a nyár többi része felhőtlenül teljen”.

Évtizedek óta nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében,

elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaralóövezeteket is, több településen az alacsony víznyomás miatt lajtoskocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek.

A Zalavíz Zrt. a vízfogyasztási tendenciák miatt megelőzésként összesen 69 zalai település vezetőinek javasolta elsőfokú vízkorlátozás elrendelését.

Az első fokozatnál a lakossági ivó-, tisztálkodási és háztartási víz, a szociális, egészségügyi és gyermekintézmények, a gyógyászati és élelmiszeripari terület, valamint az állatállomány és a tűzoltási célú víz védelme érdekében tilos tömlővel vagy automata öntözőrendszerekkel a locsolás, a medencék feltöltése vagy az autómosás, továbbá nem lehet ilyenkor tűzcsapról mezőgazdasági vagy ipari célra sem ivóvizet használni. A másodfok elrendelésekor az ipari felhasználóknak minimum 20 százalékkal kell csökkenteniük a vízvételezést.

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Kezdőlap    Belföld    Soha nem látott vízválság fenyeget Zalában, a honvédségre is szükség van

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