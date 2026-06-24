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Csónakok a Velencei-tó medrében, Pákozd közelében 2022. július 28-án. A tartós hőség miatt a tó vízállása alig egy centiméterrel magasabb a valaha mért legalacsonyabb szintnél, 63 centiméternél.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Boromisza Zsombor: nem a Velencei-tó vizének pótlásán, hanem a turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni

Infostart / InfoRádió

A Velencei-tó jövőjéről szóló viták gyakran a vízpótlás körül forognak, ám ez önmagában nem jelent hosszú távú megoldást – írta a Másfélfok blogon a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense. A szakember az InfoRádióban arról beszélt, hogy az alkalmazkodás a valódi megoldás, ezért olyan turisztikai és rekreációs fejlesztésekben kell gondolkodni, amelyek figyelembe veszik a tó természetes változékonyságát.

Az 1900-as évek eleje óta a Velencei-tavon a valaha mért legalacsonyabb vízszint 2022-ben volt, azóta ezt már többször is megközelítettük vagy elértük – ismertette a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense. Boromisza Zsombor szerint idén nyár végére akár 20 centiméterrel is romolhat a negatív rekord. A jelenlegi helyzet azonban nem csak egy természeti rendszer válságát mutatja.

„A beépítés egy fontos probléma, leginkább a helyzet rugalmatlanságához járul hozzá. Hiszen azzal, hogyha létesítményeket helyezünk el egy tóparton, állandónak tekintjük a vízszintet. Ez igaz is lenne, ha több vizet tartanánk a tóban, ez azonban az épületek miatt fizikailag nem lehetséges” – mondta az InfoRádióban a szakértő, megjegyezve, hogy bizonyos létesítmények, például strandok és kikötők viszont állandó magasságú vízszintet igényelnének.

A vízpótlás önmagában nem jelent hosszú távú megoldást

– jelentette ki a szakember. A tó egy nagyon változékony természeti rendszer, amit nem lehet egy géphez hasonlóan kiszámíthatóan üzemeltetni. A szélsőségesen alacsony vízszint gyakori lesz – hangsúlyozta a MATE egyetemi docense.

Boromisza Zsombor arról is beszélt, hogy kockázatos lenne bármi áron tartósan magas vízszintet tartani, amire a jelenlegi turisztikai struktúra épül. Véleménye szerint nem az lenne a legfontosabb kérdés, hogy hogy hogyan kellene a vizet pótolni, hiszen egyre kevesebb áll belőle rendelkezésre, és emiatt a költségek is egyre magasabbak lesznek. Mint mondta,

hosszabb távon inkább más turisztikai formákban kellene gondolkodni.

Példaként hozta fel a Tisza-tavat, ahol a természeti értékek és az ökoturizmus a fő vonzóerő, ehhez viszont nincs szükség állandóan magas vízállásra, ráadásul számos madárfaj pont ilyen környezetben érzi jól magát. A szakértő megjegyezte, nem azt állítja, hogy ez lenne a jelenlegi helyzetre az egyetlen megoldás, viszont hasonlókban kellene gondolkodni, mert a jelenlegi iránnyal csak becsapjuk magunkat – fogalmazott.

A Velencei-tó jövőjének kulcskérdése tehát nemcsak a vízpótlás, hanem hogy képesek vagyunk-e a klímaváltozás korában egy természeténél fogva változékony tóhoz igazítani a használatot és a fejlesztési elképzeléseket – összegezte Boromisza Zsombor.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Tatár Tímea készítette.

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Kezdőlap    Tudomány    Boromisza Zsombor: nem a Velencei-tó vizének pótlásán, hanem a turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni

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Boromisza Zsombor: nem a Velencei-tó vizének pótlásán, hanem a turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni

Boromisza Zsombor: nem a Velencei-tó vizének pótlásán, hanem a turizmus alkalmazkodásán kellene gondolkodni
A Velencei-tó jövőjéről szóló viták gyakran a vízpótlás körül forognak, ám ez önmagában nem jelent hosszú távú megoldást – írta a Másfélfok blogon a MATE Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense. A szakember az InfoRádióban arról beszélt, hogy az alkalmazkodás a valódi megoldás, ezért olyan turisztikai és rekreációs fejlesztésekben kell gondolkodni, amelyek figyelembe veszik a tó természetes változékonyságát.
 

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