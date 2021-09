Ellenzéki reakciók: "párttitkár-mentalitás", "termelési értekezlet"

Orbán Viktor beszéde nyitotta hétfőn a parlament őszi ülésszakát, szónoklatára az ellenzéki felszólalók is reagáltak.

Gyurcsány Ferenc (DK) a falusi búcsúk bátor legényeihez hasonlította a miniszterelnököt, aki hangosan gondolkodott azon, hogy miből fakadhat ez a hozzáállás.

"Egy ilyen kormányfőnek párttitkár-mentalitása van, egy ilyen kormányfő mindig alkalmatlan lesz arra, hogy nemzetét egyesítse" - fogalmazott az ellenzéki pártelnök. Szerinte nem ilyen emberek kellenek az ország élére, ezért "szakértő segítséget javasolna" a "démonokkal küzdő" Orbán Viktornak, de az országnak "másfajta segítségre van szüksége". "Magyarország nem háborúzni akar, Magyarország békét akar" - nyomatékosította Gyurcsány Ferenc.

Gyávának nevezte Orbán Viktort,

hogy nem szavaztatta meg a néppel az alkotmányt vagy akád a Fudan-egyetem tervét.

Úgy látja, Orbán Viktort nem elzavarni kell, hanem demokratikus választáson oda küldeni, ahol "a történelem megvetett személyiségei" vannak.

"Édes Istenem, ne hagyj el!"

- kommentált Kövér László házelnök, majd szót adott Szabó Tímeának (Párbeszéd).

A politikus szerint Orbán Viktor beszédéből fontos, hogy mi az, ami kimaradt. Ilyen volt

"a Pegasus-botrány",

az egyetemek kiszervezése,

a Fudan-egyetem 450 milliárd forintos kínai hitele "egy darab egyetemre" kínai titkosügynököknek,

az 1258 milliárd forintos devizahitel - emberenként 131 ezer forint,

a nyugdíjasokat leginkább sújtó rekord infláció és a rekord mértékű benzinár.

Szerinte a minimálbérnek nettó, nem bruttó 200 ezer forintnak kell lennie, ahogy ezt pártja miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely megígérte.

Kritizálta, hogy miközben 11 ezer tanár hiányzik az oktatási rendszerből, sok tízmilliárd forint jut a vadászati kiállításra, sok százmillió forint pedig Karácsony Gergely lejáratására, akit alkalmasnak tart arra, hogy "elzavarja" Orbán Viktort a hatalomból.

Kövér László ezt követően Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest utasította rendre

közbekiabálás miatt.

Tóth Bertalan (MSZP) "termelési értekezletnek" nevezte Orbán Viktor beszédét.

A párttárselnök a koronavírus halálos áldozatairól szóló megemlékezést hiányolta, a pályaelhagyó egészségügyisek témáját szintén, de Mészáros Lőrinc "előre átadott nászajándékáról" szintén nem hallott semmit a miniszterelnöktől, csakúgy a jövedelmi olló nyílásáról.

Reményét fejezte ki, hogy a nyugellátás alapvető jog lesz Magyarországon, de szerinte inkább ehhez kormányváltásra van szükség Magyarországon.

Keresztes László Lóránt (LMP) szerint "Orbán Viktor le akarja tagadni a valóságot", mivel nem beszélt a közvagyon kilapátolásáról, az önkormányzatok sanyargatásáról, a felsőoktatás kiszervezéséről, a káoszról, amely a legtöbb egyetemen most jelen van.

Megfogalmazása szerint "kizavarták az utcára" a fideszes polgármestereket, az "ellenzék ellen gyűjtve aláírásokat".

"Miniszterelnök úr, százezrek mennek el az országból" - nyomatékosította, tragédiának nevezve ezt, amiért a kormányt terheli a felelősség.

A jobbikos Jakab Péter felszólalásában azt mondta, remélte, hogy Orbán Viktor kipihente magát, de úgy látszik, nem, mert miközben a "rongyrázás" mértéke nő, a nép nyomorog, egymillió "melós" minimálbérért dolgozik, egymillió nyugdíjas él minimálnyugdíjon, 28 500 forintból. Kritizálta a "mosolygós" óriásplakátokat is, de közben a román minimálbér utolérte a magyart, aminek "most már a duplája is kevés lenne".

Azt tudakolta, hol van a magyar családok állítások szerinti 16 millió forint megtakarítás, "mert arról nem volt szó, hogy Mészáros Lőrinc vigyáz rá".

"Önök eljutottak oda, hogy lehallgatják a telefonjainkat, olvasgatják az üzeneteinket? A hálószobánkba nem akarnak bejönni?" - kérdezett Jakab Péter. "A magyar ember plakátokról ismeri a jólétet" - tette hozzá.

Azt is mondta még,

nem fog remegni a keze, amikor bilincsbe kell verni Orbán Viktort.

"Azt a betyárját" - reagált Kövér László.

Simicskó István (KDNP) azt mondta, az ellenzéki frakcióvezetők felszólalásaiban nem volt sok dicséret, és egy sajátos előválasztási kampányban arra törekszenek, hogy ki tud nagyobb butaságot mondani a kormányzati munkáról. "Mintha egy másik országban tetszenének élni" - mondta.

A magyar kormány a kicsi és a nagy vállalkozóknak is minden lehetőséget megad a boldoguláshoz, a kormány időben hozta meg a szükséges intézkedéseket a járvány idején, sikeresen végezte a munkáját a harmadik hullámban és felkészült a negyedik hullámra is.

