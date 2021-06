Tilos lesz több egyszer használatos műanyag forgalmazása júliustól - a nap hírei

Tilos lesz forgalomba hozni egyes egyszer használatos műanyagokat július elsejétől. Steiner Attila klímapolitikáért felelős államtitkár elmondta: a fenntarthatósági elvek érvényesítése érdekében a tilalom mások mellett vonatkozik a műanyag fültisztító pálcikára, evőeszközre, tányérra, szívószálra, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcákra, valamint a polisztirolból készült ételtároló edényre, és italtartó poharakra. A tiltás alá eső termékekből még korábban felhalmozott, készleteket még fel lehet használni.

Egy nap alatt 13 ember halt meg a koronavírus okozta betegség szövődményeiben Magyarországon és 274 új fertőzöttnél igazolták a kórokozót. 837 beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 70 ezerre csökkent. A járvány kezdete óta már több mint 805 ezren kapták el a vírust és 29 ezer 774 ember halt meg a betegségben. Több mint 5 millió 207 ezer embert oltottak be eddig, közülük 3 millió 694 ezren a második vakcinát is megkapták. A magyar lakosság átoltottsága 53 százalékos.

Magyarország háromszázezer adag AstraZeneca-vakcinát adott kölcsön Szlovéniának - közölte a külgazdasági és külügyminiszter Ljubljanában. Szijjártó Péter Janez Janša kormányfővel és Janez Poklukar egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatót. Azt hangsúlyozta, hogy minél előbb oltanak a szomszédok, annál gyorsabban lehet közlekedni a két ország között.

Tömegrendezvényen akart robbantani és tömegbe akart hajtani az a magát iszlamistának valló 21 éves férfi, akit a Terrorelhárítási Központ fogott el. Hajdu János, a TEK főigazgatója elmondta: az illetékes igazgatóságuk hetek óta felderítést folytatott az ügyben, miután az Iszlám Államhoz köthető internetes oldalakon egy magyar fiatalember is részt vett a beszélgetésekben. Hozzátette: a párbeszéd tartalma kimondottan dzsihadista propagandát valló emberekkel terrortámadásra való felkészülésről szólt.

Az Alkotmánybíróságtól kéri a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény megsemmisítését a parlamenti frakcióval rendelkező 5 ellenzéki párt. A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd úgy látja, hogy a jogszabály értelmében szinte a teljes magyar felsőoktatást alapítványokba szervezi a kormányoldal, és mintegy ezermilliárd forintnyi közvagyont felügyelnek majd a jövőben Fidesz-közeli személyek.

A Lánchíd felújításának előkészületeként csütörtöktől három éjszakára lezárják a Budai alsó rakpart egy szakaszát. Csütörtökön, pénteken és szombaton este 10-től reggel 6 óráig nem lehet majd közlekedni a rakparton a Döbrentei tér és a Halász utca között. A Lánchidat június 16-án zárják le és a tervek szerint a jövő év decemberében adják vissza a közúti forgalomnak, a gyalogosok viszont csak a munkálatok 2023-as befejezésekor vehetik ismét birtokba a járdákat.

Budapesten új utcanévtáblákat helyeztek ki a Fudan Egyetem tervezett területén. Az elnevezésekről Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester döntött, a főváros jóváhagyása napokon belül várható. Karácsony Gergely főpolgármester Facebook posztjában azt írta: a táblák azoknak a személyeknek, népcsoportoknak a neveit viselik, akiket üldözött vagy üldöz a Kínai Kommunista Párt.

A 12 éven felüli gyerekekre is kiterjeszti oltási tervét Ausztria. Közben Romániában - Európában elsőként - már meg is kezdődött az érintett korosztály oltása a Pfizer vakcinával. Mindkét ország azután döntött így, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélye után az a helyi hatóság is szabad utat adott a vakcinának a 12-15 évesek körében. Müller Cecília országos tisztifőorvos kedden azt mondta: még vizsgálják, hogy Magyarországon alkalmazzák-e a védőoltást ebben a korosztályban, és ha igen, mikor; erről az operatív törzs dönt.

Végleg kivonja oltási programjából Hollandia a Janssen vakcinát. A Johnson & Johnsonhoz tartozó vállalat oltóanyagát az esetleges vérrögképző mellékhatásai miatt nem használja az ország. A holland kormány áprilisban úgy döntött, hogy a hasonló mellékhatásokkal járó, az AstraZeneca cég által kifejlesztett vakcinával csak a 60 év felettieket oltja be.

Enyhített a beutazási szabályokon Horvátország. Már egy oltással is beléphetnek az országba azok, akik Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Szputnyik V vakcinát kaptak, és oltásuk óta legalább 22 nap eltelt. Az összes többi vakcina esetében csak két dózissal lehet korlátozások nélkül beutazni az országba, a második dózis felvételétől pedig 14 napnak kell eltelnie.

A schengeni térség megerősítésére mutatott be stratégiát az Európai Bizottság. Brüsszel 2027-ig 10 ezer fős parti és határvédelmi egységet hozna létre a Frontex ügynökségen belül a kívülről érkező fenyegetések, főleg az illegális migráció elhárítására. Az unió belügyi biztosa fontosnak nevezte, hogy semmi ne korlátozza a szabad mozgást az övezeten belül, ahol 420 millió ember él, közülük 3 és félmillióan ingáznak naponta.