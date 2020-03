Percről percre - a koronavírus-járvány legfontosabb pénteki hírei

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19). Az eddigi 28 főről 34-re nőtt a gyógyultak száma is.

A képviselők távszavazás útján jóváhagyták a koronavírus-járvány elleni fellépéshez szükséges sürgős uniós intézkedéseket. Vége a szellemjáratoknak, és azt is tudni, mennyi pénzt kap Magyarország.

2020.03.27. 06:30

Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell - írta Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek hajnalban megjelent bejegyzésében. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: az egészségügyi védőfelszerelések biztosítása érdekében Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és két országtól, Törökországtól és Üzbegisztántól már kaptunk is segítséget.