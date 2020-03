Boris Johnson is koronavírusos

Pozitív lett Boris Johnson koronavírustesztje, a miniszterelnöknek enyhe tünetei vannak - erősítették meg.

A közlés szerint a brit kormányfő továbbra is vezeti a válságkezelést.

Johnson a Twitteren megerősítette, hogy az elmúlt 24 órában enyhe tünetei alakultak ki és pozitív lett a koronavírustesztje, de videokonferenciák révén irányítja a kabinet munkáját.

- írta.

A kormányfő legutóbb csütörtök este jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor hivatala előtt megtapsolta az egészségügyi dolgozókat.

Nagy-Britanniában több mint 11 ezer esetről tudni, a halottak száma pedig 578.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri