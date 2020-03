Az intenzív osztályon a Rammstein énekese

Till Lindemann, a Rammstein 57 éves énekese is megkapta a koronavírus-fertőzést, sőt a rockzenekar frontembere súlyos állapotba is került – írja a Bild. Jelenleg is egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik.

Március 15-én még Moszkvában koncertezett, Berlinbe visszatérve magas lázzal került kórházba. Ott derült ki, hogy koronavírus-fertőzött. Az orvosok tüdőgyulladást diagnosztizáltak, ezért Lindemann azonnal az intenzív osztályra került.

Az állapota sokáig kritikus volt, de a német napilap értesülése szerint jobban van, és már nincs életveszélyben.

Nyitókép: MTI/EPA/Axel Heimken