Üzent a lakosságnak a László kórház intenzív osztályának egyik ápolója

Az emberek most úgy tudnak segíteni az egészségügyi dolgozóknak – és persze maguknak – a legjobban, ha lehetőleg otthon maradnak, betartják a higiéniai előírásokat, kerülik a személyes kontaktusokat, valamint betartják a hivatalos ajánlásokat – mondta el az M1-en Káposztás-Benedek Eszter, az intenzív osztály vezető szakápolója.

Arról is beszélt, hogy most a legfontosabb munkája az ápolók munkájának pontos szervezése, a védőfelszerelések megfelelő használatának elősegítése és ellenőrzése.

A kormány nevében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak.

Egy ország szurkol nekik, és igyekszenek adományokkal vagy más módon segíteni is: van már ételszállító, lakásfelajánló, sőt fodrászoló kezdeményezés is az egészségügyi dolgozók számára. És itthon is terjed a #tapssalkoszondmeg mozgalom, az este nyolc órás, olykor zenei aláfestéssel kísért tapsolás.

