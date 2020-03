A bejelentések idején kinyílik a pénztárcánk, de egész másra költünk

A Budapest Bank kártyás fizetésekről szóló adatai alapján a 24.hu kiderítette, hogy a járványügyi bejelentések után ugrottak meg a költések, de egészen másra fordítják az emberek a pénzüket, mint egy évvel korábban.

Március 13-án, Orbán Viktor miniszterelnök első bejelentései után az emberek megrohamozták nemcsak az élelmiszerboltokat, hanem a drogériákat és a gyógyszertárakat is: az előbbiekben több mint hússzor, az utóbbiban ötvennyolcszor annyit költöttünk, mint egy évvel korábban. A bejelentés előtti hetekben viszont még hasonlóan fogyasztottunk az előző évhez képest.

A három kategória értékei a következő napokban is két-háromszoros növekedést mutatnak az előző évi napokhoz képest. Az élelmiszerüzletek, drogériák és a gyógyszertárak értékei utána csak egyszer mutattak negatív értéket, méghozzá az idei március 15-én, ami vasárnap volt, és ugyanúgy zárva tartottak ezek a helyek.

A ruházkodásra szánt összeg 13-án duplázódást mutat, de jól mutatja, hogy aznap nem ruhára költötték az emberek leginkább a pénzüket.

A hotelre és motelre szánt pénz a bizonytalanság miatt már február végén is elmaradt az előző évitől, de kis emelkedés után a vírus itthoni megjelenése miatt zuhanni kezdett. Hasonló tendenciát mutat a közlekedési költség alakulása is – március közepére mindkettő közel 90 százalékot zuhant tavalyhoz képest, ami azt jelenti, tizedannyit költünk rájuk, mint egy éve ilyenkor. Az éttermi étkezés is visszazuhant, köszönhetően főleg annak, hogy a legtöbb hely már csak elviteles ételrendeléseket vesz fel és egyébként is a házhozszállítás lett népszerűbb.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall