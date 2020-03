Minden szlovák kórház mellett létesítenek egy mintavételi helyet

Szlovákiában 269-re nőtt a koronavírusos betegek száma. Közülük többen a bősi karanténközpontban tartózkodnak, ami Ivan Matovič kormányfő szerint azt bizonyítja, hogy

van értelme a karanténközpontok működtetésének.

Matovič kiemelte, az elkövetkező napokban jelentősen szeretné megnövelni a naponta elvégzett koronavírustesztek számát, a Szlovákiában működő laboratóriumok kapacitása ugyanis szerinte ezt lehetővé teszi. A kormányfő példaként olyan országokat említett, ahol nagy mennyiségű tesztet végeztek el, és nem használták a kevésbé megbízható gyorsteszteket, mint például Dél-Koreában.

Az új metódus szerint

a magánlaboratóriumokat is bevonják a koronavírusos esetek tesztelésébe, ezzel a kapacitást napi háromezer teszt elvégzésére tudják emelni a jelenlegi néhány százról.

„Közös megegyezésre jutottunk a rendszer módosításával kapcsolatban, amelybe teljes szélességben bevonjuk a magánlaboratóriumokat is” – közölte Matovič, majd hozzátette, péntektől

minden egyes kórház előtt mintavételi gyűjtőpontot hoznak létre.

A mintákat erre a célra felállított unimo-bódékban fogják levenni, hogy ezzel is védjék azokat a pácienseket, akiknek nincs koronavírus-gyanújuk. A teszt eredményét azok is meg fogják kapni, akiké negatív lett. A pozitív eredményről a háziorvost is értesíteni fogják. A 65 évnél idősebb, bizonyítottan koronavírus-fertőzött betegeket naponta fel kell majd hívnia az orvosnak. A rendszer pénteken indul, Igor Matovič pedig azt szeretné, ha az elvégzett tesztek száma egy héten belül elérné a kapacitás maximumát.

A kormányfő bejelentése után az egészségügyi miniszter szolgált jó hírrel: Marek Krajčí megerősítette, hogy meggyógyult két páciens, akik korábban az új típusú koronavírussal fertőződtek meg. A tárcavezető hozzátette, rövidesen megkezdik a kockázati csoportok tömeges, irányított tesztelését. Ebbe a csoportba az egészségügyi dolgozók mellett azok a páciensek tartoznak, akiket haladéktalanul meg kell műteni.

