Ezek azok az üzletek, amelyekbe már nem tud bemenni szombattól

Mint arról az Infostart is beszámolt a Decathlon pénteken közölte, hogy minden magyarországi üzletét bezárja egy időre a dolgozók és a vásárlók védelmében. Online természetesen lehet vásárolni.

Szintén pénteken jelentette be a Libri is, hogy az életbe lépett kijárási korlátozás miatt könyvesboltjai ideiglenesen bezárnak. A cég közleményében azt írja, a bolti átvétellel kért, függőben lévő online rendeléseket törlik, az esetlegesen felhasznált törzsvásárlói pontokat a cég jóváírja a vásárlók egyenlegén. A házhozszállítás és a könyvesboltokon kívüli átvétel ovábbra is működik, így a neten lehet könyvet rendelni.

Az IKEA már korábban bezárt. Az RS Bútor azt jelezte az Indexnek, hogy nyitva lesznek az üzletei szombattól is, mivel sok munkavégzéshez szükséges bútor kapható náluk. Szigorított nyitvatartással, azaz délután 3 óráig, de várják a vevőket a JYSK üzleteiben is.

Korlátozásokkal, de nyitva lesz a MediaMarkt is, a műszaki cikkeket árusító hálózat weboldalán tudatta, hogy mivel a kormány kijárási korlátozásról szóló rendeletének értelmében alapos indokkal a műszaki cikkeket árusító üzletek továbbra is látogathatóak az áruházaik így a korábbi rendelkezések értelmében továbbra is rövidített nyitva tartással, 15 óráig tartanak nyitva.

A Zara központjában az Index kérdésére azt közölték, hogy szombattól az összes üzlet bezár.

A H&M-nél péntek délután tájékoztatták a dolgozókat, hogy szombattól ők sem lesznek nyitva. A C&A már a hét elején közölte, hogy bezárja 1300 boltját, és az online vásárlást ajánlja.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi