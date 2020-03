Koronavírus – a Telenornál nem bízták a véletlenre

Telefonos és online ügyintézésre kéri ügyfeleit a Vodafone

A Vodafone Magyarország a koronavírus miatt kialakult helyzetben igyekszik olyan szolgáltatásokat és digitális megoldásokat nyújtani, amelyek segítik a lakosságot, a vállalkozásokat és a hatóságot ebben a nehéz időszakban – közölte a társaság.A kormány által bevezetett kijárási korlátozás kapcsán a Vodafone Magyarország arra kéri ügyfeleit, hogy ha tehetik, maradjanak otthon, ügyintézésre pedig használják a telefonos vagy online felületeket. Az általános ügyintézésre továbbra is a My Vodafone applikációt javasolja a szolgáltató a hatékonysági és biztonsági szempontokat szem előtt tartva.Ugyanakkor a kormányzat döntésének megfelelően a Vodafone üzletek korlátozott nyitva tartással továbbra is üzemelnek arra az esetre, ha valaki nem tudná megoldani a telefonos vagy online ügyintézést. Az üzletekben a vállalat meghatározott egy szigorú protokollt az ott dolgozó kollégák és betérő ügyfelek egészsége és biztonsága érdekében.