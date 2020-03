A számos szakmai szervezet által vitatott Nemzeti alaptanterv (NAT) ellen jó pár egyházi iskola számos tanára is felemelte a hangját. A véleménykifejtők sorába most Takaró Mihály is beszállt.

Az irodalmi kánon legfontosabb újítása, hogy a városi, liberális polgári irodalom kiegészül a nemzeti konzervatív polgári irodalommal, valamint a határon túlra szorult Kárpát-medencei magyar irodalommal – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek a módosított NAT és a kerettantervek kapcsán a József Attila-díjas irodalomtörténész. Úgy vélte továbbá, hogy a szerzők megítélési alapja csakis az életmű és az érték lehet, ebbe pedig nem fér bele az a világnézeti harc, amit ma sokan szakmai álarcban próbálnak folytatni a NAT ellen.

Takaró Mihály arról is beszélt, hogy "soha ekkora nem volt még a pedagógusok szabadsága, mint amennyit most biztosít a tanterv. Az éves óraszám húsz százalékában szabadon döntik el, hogy mit tanítanak. Ez duplája annak, amit az előző NAT megengedett".

A kötelező olvasmányok példája kapcsán kifejtette: "Én nem értek egyet azzal, hogy mindegy, mit olvas a gyerek, csak olvasson.

Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény, hanem az a feladata, hogy átörökítse a nemzeti kultúrát.

Személyiségfejlesztésről, érzelmi fejlesztésről van szó, nem csak ismeretátadásról. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen műveken keresztül tanítunk".

Az összes Infostart-cikk a NAT-ról ITT található.

Nyitókép: Pixabay