Tankönyvrendelési anomáliák az új NAT miatt

Úgy kell megrendelniük az idén szeptemberben bevezetésre kerülő új Nemzeti alaptantervhez (NAT) illeszkedő tankönyveket az iskoláknak, hogy azok még el sem készültek – írta a Népszava egy, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) által az intézményvezetőknek küldött tájékoztatóra hivatkozva.

A vonatkozó kormányrendelet szerint ugyanis az Oktatási Hivatal június 15-ig végzi el a tankönyvek átdolgozását, hogy azok megfeleljenek az idén januárban nyilvánosságra hozott, módosított NAT új tartalmi követelményeinek. Rendelni azonban csak április 30-ig lehet az alaprendrendelési szakaszban, vagyis addig muszáj valamit igényelniük az iskoláknak. A lap szerint a

KELLO azt a megoldást javasolja, hogy az iskolák rendeljék meg az eddig használt tankönyveket, aztán ha elkészülnek az átdogozott kiadások, majd fokozatosan lecserélik a korábbi verziókat, kiszállítani pedig már az új tankönyveket fogják.

Ez a lap szerint azzal jár, hogy a pedagógusok majd iskolakezdéskor szembesülhetnek azzal, milyen tankönyvekből kell tanítaniuk.

A szakmai szervezetek, érdekképviseletek szerint csak a NAT bevezetésének halasztásával lehetne elkerülni a feszültségeket - ahogyan azt korábban a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is kérte. A több mint félszáz szakmai szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platform is arra hívta fel a figyelmet: a kerettantervek, a tankönyvek, más taneszközök időben való tanulmányozásának hiányában, felkészítő továbbképzéseket el nem végezve, a helyi tanterv elkészítésére képtelenül rövid idővel rendelkezve a pedagógusok nem tudnak megfelelően felkészülni.

"A NAT-nak, a kerettanterveknek és az érettségi vizsgakövetelményeknek, valamint a tankönyveknek összehangoltan, egyidőben kellene elkészülniük, s

az új követelmények bevezetése előtt elegendő időt, legalább másfél két évet kellene hagyni"

– vélekedett Nahalka István oktatáskutató.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt digitális iskolai munkarend miatt pedig most még kevesebb idejük van a tanároknak arra, hogy a NAT-tal foglalkozzanak. Ennek ellenére a kormányzat továbbra sem tett le annak rohamléptékű bevezetéséről. A szakszervezetek szerint ez érthetetlen, már csak azért is, mert a jelenleg zajló digitális oktatás tapasztalatait is be kellene építeni a dokumentumba.

