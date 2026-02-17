ARÉNA - PODCASTOK
Válogatás videóval jelentkezett a Bp-i Autósok közössége, amelyben olyan esetek láthatók, ahol a sofőrök másodpercek alatt veszélybe sodorták a mögöttük haladókat, súlyosbítva a közúti feszültségeket.
Nyitókép: Bp-i Autósok közössége/YouTube

Kiszállt és az ablakot verte – durva közúti balhé Budán – videó

Infostart



Az első esetet egy autóbusz fedélzeti kamerája rögzítette Budán, ahol odáig fajult a helyzet, hogy egy autós az utasokkal teli busz előtt büntetőfékezett, majd kiszállt és az oldalablakot ütve „magyarázott”.

A második jelenet az M6-oson zajlott, ahol egy sofőr hirtelen fékezett, majd agresszíven sávot váltott, miközben a forgalom folyamatosan halad – olvasható a bpiautosok.hu-n.

A harmadik eset a Budaörsi úton, az M1–M7 irányába vezető szakaszon történt december végén. Itt egy, a belső sávban közlekedő autós arról számolt be, hogy egy másik sofőr irányjelzéssel együtt ráhúzta a kormányt. Mint jelezte, csak fékezéssel tudta elkerülni, hogy elvigye a kocsija orrát. Ezt dudálással és reflektorral jelezte, mire a másik autós „teljesen begőzölt”.

A negyedik veszélyes helyzet Algyő térségében alakult ki, ahol valószínűleg nem tetszett egy autósnak a másik tempója.

24 ÓRA
