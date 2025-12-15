Körberajzolták a kocsiját mozgássérült parkolóhellyel, majd megbüntették – videó

Hihetetlen, hogy megjárta egy férfi London Croydon nevű részének parkolási szolgálatával – írja a Totalcar. Silva Stone egy napon szabályosan leparkolta vászontetős Audi TT-jét egy szabad parkolóhelyre, majd elutazott. Napokkal később arra tért vissza, hogy autója anélkül, hogy egy centit is elmozdult volna, mozgássérült helyen áll, a szélvédőjén pedig több bírság éktelenkedik.

Silvának volt egy kamerája, amivel parkolás közben is szemmel tartotta az autóját. A felvételeket visszanézve derült ki, hogy mi történt pontosan.

Nem sokkal azután, hogy Silva megállt az átlagos parkolóhelyen,

egy brigád érkezett a helyszínre, majd mozgássérült parkolóhelyet jelöltek ki autója körül. Miután a brigád elhagyta a helyszínt, megérkezett egy parkolóőr is, aki látva a szabálytalan helyen álló autót, kiosztotta az első bírságot.

Ezt a következő napokban még több követte.

Teljesen érthető okokból – annyira felbosszantotta az eset, hogy egy videót készített az őt ért igazságtalanságról. Ezt aztán megosztotta egy Facebook-csoportban is. Az eset jókora felháborodást keltett a helyiek körében, akik válaszokat követeltek Croydon vezetésétől. Az önkormányzat végül egy videó alatti kommentben kért elnézést a történtekért, és biztosította Silvát, hogy nem kell kifizetnie a parkolási bírságokat.

Az önkormányzat magyarázata szerint szokásos, hogy a mozgássérült parkolóhelyeket ott parkoló autók körül jelölik ki, hiszen így jelentősen gyorsabban halad a munka.

Az ilyen esetekben mindig hagynak némi türelmi időt, mielőtt elkezdik büntetni az adott parkolóhelyen állókat. Nyilvánvaló azonban, hogy a bírságokat kiosztó parkolóőrt erről nem értesítették.

(Nyitóképünk illusztráció)