2026. január 5. hétfő Simon
Ruben Amorim, a Manchester United vezetõedzõje tapsol a labdarúgó Európa-liga elõdöntõjének Manchester United - Athletic Bilbao visszavágó mérkõzése után a manchesteri Old Trafford Stadionban 2025. május 8-án. Manchester United 4-1-re gyõzött, és 7-1-es összesítéssel a döntõbe jutott.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Nincs tovább: kirúgták a MU vezetőedzőjét

Infostart / MTI

Menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt a Manchester United labdarúgócsapata.

A klub hétfőn honlapján jelentette be a hírt, egy nappal azután, hogy az együttes 1–1-es döntetlent játszott a kiesés elől menekülő Leeds United vendégeként. Amorim a találkozót követően határozottan kijelentette, hogy nem fog lemondani és ki szeretné tölteni menedzseri szerződését, mely 2027 nyaráig szólt.

„Így, hogy a Manchester United a hatodik helyen áll a Premier league-ben, a klub vezetése úgy döntött, ez remek alkalom a váltásra. A jelenlegi állapot ugyanis kiváló esélyt ad az új stábnak arra, hogy a csapat a lehető legelőkelőbb helyen végezzen a szezon végén” – áll az MU közleményében.

Amorim 2024. november 11-én vette át a Vörös Ördögök irányítását, s azóta 63 tétmérkőzésen mindössze 24 győzelmet aratott a gárda. A szakember legnagyobb sikereként az előző szezonban az Európa-liga fináléjába vezette a gárdát, melyben kikapott a Tottenham Hotspurtől.

labdarúgás

premier league

manchester united

ruben amorim

