2026. január 5. hétfő Simon
Nyitókép: Pixabay

„Nagy valószínűséggel a Mol lesz” – Alapos szemle Szerbiában, van is miért

Infostart

Felpöröghetnek a NIS jövőjéről szóló tárgyalások.

A Mol delegációja január 5-én Pancsovára érkezik, ahol megtekinti a kőolaj-finomítót és a Petrohemia vállalatot, illetve több megbeszélést is folytat – írta meg a Szabad Magyar Szó az N1 szerb lap értesüléseire hivatkozva.

A lap hivatkozik Aleksandar Vučić szerb elnökre, akinek közlése szerint az Egyesült Államok azt várja, hogy január 23-ig lezáruljon az adásvételi szerződés a NIS (Naftna Industrija Srbije) szerb olajvállalat eladója és vevője között.

A vevő nagy valószínűséggel a Mol lesz

– emeli ki a cikk.

Eddig a dátumig hosszabbította meg az Egyesült Államok a NIS működési engedélyét, a nem orosz eredetű nyersolaj pedig hamarosan megindulhat Szerbia felé. A cikk hozzáteszi, ez már „szinte” úton van az Adria kőolajvezetéken (Janaf) keresztül a szerbiai Pancsova felé.

Az N1-nek a stratégiai energetikai tervezés nemzetközi szakértője, Dušan Vasiljević úgy fogalmazott, szerinte a szerződés elkerülhetetlen feltétele lesz minden orosz befolyás kivonása a NIS-ből. Feltételezi, hogy az orosz szakértők és vezetők eltávolítása szükséges lesz. Hozzátette, egyelőre nem tudni, „az oroszok akarnak-e eladni vagy sem”. Az N1-nek nyilatkozó Miloš Obradović szerint lehet, „olyan összeget kérnek, amelyet a magyarok nem hajlandók megfizetni”. Mint a cikkben szerepel, felmerül az a kérdés is, elegendő-e a január 23-ig hátralévő mintegy húsz nap a NIS teljes értékének felbecsülésére.

A magyar delegáció több találkozót is tart nem hivatalos információk szerint hétfőn, bejárják a finomítót, és a Petrohemia vállalatot is megtekintik. Eddig hivatalosan Szerbia nem vett részt az orosz tulajdonrész értékesítéséről szóló tárgyalásokban – teszi hozzá a cikk.

Kezdőlap    Gazdaság    „Nagy valószínűséggel a Mol lesz” – Alapos szemle Szerbiában, van is miért

mol

szerbia

nis

