Letartóztatták és az USA-ba vitték a venezuelai elnököt, Nicolás Madurot.
Nyitókép: X / Ritam English

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

Infostart / MTI

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy „32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor".

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai „harcosok" a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és „küldetésük végrehajtása" során vesztették életüket.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

