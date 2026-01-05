Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai „harcosok" a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és „küldetésük végrehajtása" során vesztették életüket.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.