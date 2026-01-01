133 autós, ingyenes parkoló nyílik a nagyvárosban

A beruházás a Depónia korábbi telephelyén valósult meg, ahol az elmúlt időszakban átfogó felújítási munkálatok zajlottak. A területen lokális aszfaltozást és burkolatjavítást végeztek a szakemberek, emellett hat új villanyoszlopot is telepítettek a biztonságos éjszakai használat érdekében - írja a feol.hu.
Átmeneti megoldás a végleges hasznosításig
Az Önkormányzati Kommunikációs Központ közleménye szerint a Sörház téri terület mindaddig ingyenesen áll a helybéliek és a látogatók rendelkezésére, amíg meg nem születik a döntés a telek végleges, hosszú távú hasznosításáról.
A városvezetés emlékezteti az embereket, hogy bár az új parkoló díjmentes, a város fizetős zónáiban továbbra is szükség van érvényes jegyre vagy bérletre.
- A 2025-re kiváltott éves parkolóbérletek 2026. január 31-ig használhatók fel.
- Az új lakossági bérletek jelentős része már online is igényelhető.
- A történelmi belvárosban lakóknak – az engedélyek szigorú ellenőrzése miatt – továbbra is személyesen, a Szent Vendel utcai ügyfélszolgálaton kell intézniük a hosszabbítást.