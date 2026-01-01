133 autós, ingyenes parkoló nyílik a nagyvárosban

A beruházás a Depónia korábbi telephelyén valósult meg, ahol az elmúlt időszakban átfogó felújítási munkálatok zajlottak. A területen lokális aszfaltozást és burkolatjavítást végeztek a szakemberek, emellett hat új villanyoszlopot is telepítettek a biztonságos éjszakai használat érdekében - írja a feol.hu.

Átmeneti megoldás a végleges hasznosításig

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ közleménye szerint a Sörház téri terület mindaddig ingyenesen áll a helybéliek és a látogatók rendelkezésére, amíg meg nem születik a döntés a telek végleges, hosszú távú hasznosításáról.

A városvezetés emlékezteti az embereket, hogy bár az új parkoló díjmentes, a város fizetős zónáiban továbbra is szükség van érvényes jegyre vagy bérletre.