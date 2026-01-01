ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.37
usd:
327.39
bux:
0
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

133 autós, ingyenes parkoló nyílik a nagyvárosban

Infostart

Jelentős könnyítést kapnak a székesfehérvári autósok az év első napjától: január 1-jétől egy 133 férőhelyes ingyenes parkoló nyílik a Sörház téren – tájékoztatott a Városgondnokság.

A beruházás a Depónia korábbi telephelyén valósult meg, ahol az elmúlt időszakban átfogó felújítási munkálatok zajlottak. A területen lokális aszfaltozást és burkolatjavítást végeztek a szakemberek, emellett hat új villanyoszlopot is telepítettek a biztonságos éjszakai használat érdekében - írja a feol.hu.

Átmeneti megoldás a végleges hasznosításig

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ közleménye szerint a Sörház téri terület mindaddig ingyenesen áll a helybéliek és a látogatók rendelkezésére, amíg meg nem születik a döntés a telek végleges, hosszú távú hasznosításáról.

A városvezetés emlékezteti az embereket, hogy bár az új parkoló díjmentes, a város fizetős zónáiban továbbra is szükség van érvényes jegyre vagy bérletre.

  • A 2025-re kiváltott éves parkolóbérletek 2026. január 31-ig használhatók fel.
  • Az új lakossági bérletek jelentős része már online is igényelhető.
  • A történelmi belvárosban lakóknak – az engedélyek szigorú ellenőrzése miatt – továbbra is személyesen, a Szent Vendel utcai ügyfélszolgálaton kell intézniük a hosszabbítást.

Kezdőlap    Autó    133 autós, ingyenes parkoló nyílik a nagyvárosban

autó

székesfehérvár

parkoló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést

Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést

Áprilisban tervezi az első egyeztetést a kormány a 2027-es költségvetés kapcsán – derül ki a kormány honlapjára feltöltött dokumentumból. Ez azért érdekes, mert tavasszal parlamenti választásokat tartanak, azonban úgy tűnik, hogy ennek ellenére elindulna a büdzsé korai tervezése.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Halálos szilveszter: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

Halálos szilveszter: robbanás történt egy bárban, többen meghaltak

A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Several' people killed by fire in Swiss ski resort bar, police say

'Several' people killed by fire in Swiss ski resort bar, police say

The fire broke out at 01:30 local time in the 'Constellation' bar in Crans-Montana, Valais, Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 1. 06:35
A megengedett sebesség két és félszeresével száguldott – nagy ára volt
2025. december 31. 19:37
Fékezés nélkül, a zebrán csaphatták el a fiatal párt – videó
×
×
×
×