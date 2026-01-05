ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.3
usd:
328.11
bux:
0
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Néhol akár -19 fok is lehet, kezdődik a nagy havazás, jön az ónos eső – figyelmeztetések, friss térkép

Infostart

Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfő délelőtt északon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás. Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki. A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék, valamint ónos eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.

A HungaroMet figyelmeztetéseket is kiadott havazás és ónos eső miatt.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat. Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.

Szerdán is túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, amely hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután mínusz 5 és 0 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és süt ki a nap, ezzel párhuzamosan keleten is mindenütt megszűnik a havazás. Az északnyugati, északi szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, ami a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hóval borított nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Pénteken nyugat, északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délen és keleten van esély napsütésre. Az északi megyékben fordulhat elő kisebb csapadék, ami kezdetben havazás lehet, majd ez nyugat, délnyugat felől vegyes halmazállapotba, akár ónos esőbe, végül esőbe válthat. A délnyugati, déli szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. Rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulhat a minimum. A felhősebb északnyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a vastagabb hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Délután mínusz 7 és plusz 4 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé csapadékkal, amelynek jellemző formája északkelet felé haladva egyre inkább a havazás, míg dél, délnyugat felé egyre inkább vegyes halmazállapot, akár ónos eső, illetve eső lehet. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél megerősödhet, viharos lökések sem teljesen kizártak. Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, délután mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet még többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, majd délnyugatira, délire fordulhat, és veszíthet erejéből a légmozgás. Hajnalban mínusz 11 és plusz 1, délután mínusz 4 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet várható.

Kezdőlap    Életmód    Néhol akár -19 fok is lehet, kezdődik a nagy havazás, jön az ónos eső – figyelmeztetések, friss térkép

időjárás

előrejelzés

havazás

hideg

ónos eső

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump said Venezuela's interim president Delcy Rodríguez could "pay a very big price, probably bigger than Maduro" if she "doesn't do what's right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 17:58
Kihúzták az első héten az 1-est is – nyerőszámok, nyeremények a hatos lottón
2026. január 2. 17:24
Már több mint százezren mesélhetnek a hosszú élet japán titkáról – mutatjuk
×
×
×
×