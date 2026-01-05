ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 5. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Letaszították a trónról a Teslát

Infostart

A kínai BYD előzte meg Elon Musk cégét.

A Tesla a napokban a vártnál nagyobb visszaesést jelentett a negyedik negyedéves kiszállításokban: 2025-ben összesen 1,64 millió autót adott el, ami 9 százalékos csökkenés az előző évhez képest. Ezzel Elon Musk vállalata el is vesztette elsőségét, mint a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, ugyanis a kínai BYD tavaly összesen 2,26 millió elektromos járművet értékesített, megelőzve ezzel riválisát – írta a Deutsche Welle alapján a 24.hu.

A Tesla közlése szerint az október–decemberi időszakban 418 227 járművet szállítottak le, ami 15,6 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi 495 570-hez képest.

A lap azt írta, hogy a csökkenés három fő tényezőre vezethető vissza:

  • az Egyesült Államokban szeptemberben megszűnt a 7 500 dolláros adókedvezmény,
  • Elon Musk politikai megszólalásai miatti társadalmi és politikai ellenreakciókra,
  • valamint a fokozódó versenyre a kínai és európai gyártók részéről.

Ugyanakkor a Tesla befektetői egyelőre nem tulajdonítanak döntő jelentőséget az eladások visszaesésének, inkább

Musk hosszú távú stratégiájára összpontosítanak,

amely magában foglalja a robotaxikat, az energiatárolást, valamint az otthoni és ipari robotokat.

