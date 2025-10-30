Meglepő fordulat: már nem a legolcsóbb autókat keressük?

Továbbra is dinamikus kereslet tapasztalható a használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású járművek iránt. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi jelentése szerint a kínálat 10 millió forint alatti kategóriákban továbbra is meghatározó, de egyre nő a drágább modellek aránya.

A közös havi statisztikai sorozat célja, hogy pontos képet adjon a hazai használtautó-kínálat összetételéről és az árak alakulásáról.

Az autók 87 százalékát 10 millió forint alatt kínálták

2025 szeptemberében a meghirdetett használt autók 38,3 százalékát 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8 százalékuk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6 százalékukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4 százalék volt a 10 millió forint feletti árkategóriában.

Egy év alatt csökkent az olcsóbb autók aránya, és nőtt a magasabb árkategóriájú járműveké.

A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

A Használtautó.hu-n meghirdetett használt autók üzemanyagtípus szerinti megoszlása, 2025. szeptember

A Használtautó.hu felületén szeptemberben meghirdetett járművek 49,3 százaléka volt benzinmeghajtású, 40,9 százalék pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1 százalékos, míg az elektromosoké 5,3 százalék arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek esetében 23,1 százalékkal nőtt.

Ezzel párhuzamosan a dízel autók iránti kereslet 8,9 százalékkal, a benzineseké pedig 3,4 százalékkal csökkent 2024 szeptemberéhez képest.

A dízelek futottak a legtöbbet, hibridek a legdrágábbak

A dízelautók 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel kerültek meghirdetésre, szemben a benzinesek 155 ezer kilométeres adatával – vagyis a dízelek átlagosan 41,9 százalékkal többet futottak. Életkor tekintetében a benzines autók 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak.

A kínálati árak szerint továbbra is a hibridek a legdrágábbak a használtautó-piacon: szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek a kínálatban.

Az elektromos autók esetében 7,1 százalékos, míg a hibrideknél 0,3 százalékos árcsökkenés volt tapasztalható egy év alatt. A dízel autók átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.