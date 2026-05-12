Vihar tépázta meg a déli partot, akadozott a balatoni vasúti közlekedés

Vihar csapott le hajnalban a Balaton déli partjára, ami komoly felfordulást okozott az ingázók és a nyaralók reggelében – írja a sonline.hu.
Az utasoknak jelentős késésekkel és kényszerű átszállásokkal kellett számolnia a délelőtti órákban. A MÁV tájékoztatása szerint a problémát a viharos időjárás okozta felsővezetéki meghibásodás idézte elő. Bár Fonyód és Balatonszentgyörgy között reggel 6 órától ismét közlekedhetnek villanymozdonyok, a helyreállítás még nem teljes, ezért egyes járatok helyett továbbra is pótlóbuszok indulhatnak.
Az utasok a Fonyód–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa szakaszon tapasztalhatták a legtöbb változást, több helyen autóbuszokkal kellett szállítani őket. Az utazási idő jelentősen meghosszabbodott a reggeli csúcsidőszakban.
A MÁV felhívta rá a figyelmet, hogy a déli parti VOLÁN-járatokon ideiglenesen a vasúti jegyeket is elfogadják a fennakadás végéig.
A pótolóbuszok a következő megállókban állnak meg:
- Fonyód, vasútállomás (VOLÁN)
- Fonyód (Bélatelep), autóbusz-forduló
- Fonyód (Alsóbélatelep), vasúti megállóhely
- Balatonfenyves, vasútállomás
- Balatonfenyves, Alsó
- Balatonmáriafürdő, Faluház utca
- Balatonkeresztúr, Aradi utca
- Balatonmáriafürdő, vasútállomás
- Balatonberény, vasútállomás
- Balatonszentgyörgy, vasútállomás
A vasúti közlekedés nap közben is változhat, indulás előtt érdemes tehát ellenőrizni az aktuális vonatinformációkat, a késéseket, a pótlóbuszok indulási- és érkezési helyét, illetve a csatlakozó járatok helyzetét.
A szakemberek folyamatosan dolgoznak a felsővezeték teljes helyreállításán, de a menetrend csak fokozatosan állhat vissza a megszokott rendbe.
A Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon a viharos időjárás okozta felsővezetéki-hiba miatt szintén hosszabb eljutási időre, jelentős késésekre, valamint Somogyszob és Csurgó között pótlóbuszos átszállásra kellett számítani a délelőtti órákig.