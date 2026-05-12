ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.62
usd:
303.55
bux:
133394.11
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Vihar tépázta meg a déli partot, akadozott a balatoni vasúti közlekedés

Infostart

Az erős vihar megrongálta a felsővezetéket, ezért kedd hajnalban megbénult a vasúti közlekedés a Balaton déli partján. Az utasoknak hosszabb időre, pótlóbuszos átszállásra kellett számítania.

Vihar csapott le hajnalban a Balaton déli partjára, ami komoly felfordulást okozott az ingázók és a nyaralók reggelében – írja a sonline.hu.

Az utasoknak jelentős késésekkel és kényszerű átszállásokkal kellett számolnia a délelőtti órákban. A MÁV tájékoztatása szerint a problémát a viharos időjárás okozta felsővezetéki meghibásodás idézte elő. Bár Fonyód és Balatonszentgyörgy között reggel 6 órától ismét közlekedhetnek villanymozdonyok, a helyreállítás még nem teljes, ezért egyes járatok helyett továbbra is pótlóbuszok indulhatnak.

Az utasok a Fonyód–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa szakaszon tapasztalhatták a legtöbb változást, több helyen autóbuszokkal kellett szállítani őket. Az utazási idő jelentősen meghosszabbodott a reggeli csúcsidőszakban.

A MÁV felhívta rá a figyelmet, hogy a déli parti VOLÁN-járatokon ideiglenesen a vasúti jegyeket is elfogadják a fennakadás végéig.

A pótolóbuszok a következő megállókban állnak meg:

  • Fonyód, vasútállomás (VOLÁN)
  • Fonyód (Bélatelep), autóbusz-forduló
  • Fonyód (Alsóbélatelep), vasúti megállóhely
  • Balatonfenyves, vasútállomás
  • Balatonfenyves, Alsó
  • Balatonmáriafürdő, Faluház utca
  • Balatonkeresztúr, Aradi utca
  • Balatonmáriafürdő, vasútállomás
  • Balatonberény, vasútállomás
  • Balatonszentgyörgy, vasútállomás

A vasúti közlekedés nap közben is változhat, indulás előtt érdemes tehát ellenőrizni az aktuális vonatinformációkat, a késéseket, a pótlóbuszok indulási- és érkezési helyét, illetve a csatlakozó járatok helyzetét.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a felsővezeték teljes helyreállításán, de a menetrend csak fokozatosan állhat vissza a megszokott rendbe.

A Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon a viharos időjárás okozta felsővezetéki-hiba miatt szintén hosszabb eljutási időre, jelentős késésekre, valamint Somogyszob és Csurgó között pótlóbuszos átszállásra kellett számítani a délelőtti órákig.

Kezdőlap    Belföld    Vihar tépázta meg a déli partot, akadozott a balatoni vasúti közlekedés

közlekedés

máv

balaton

pótlóbusz

vasút

vonat

vihar

felsővezeték

déli part

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása
megalakult a tisza-kormány

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása
Kedden hat miniszterjelölt bizottsági meghallgatásaival folytatódott a kormányalakítás. Többen megnevezték államtitkár-jelöltjeiket is amellett, hogy vázolták a kormány és minisztériumuk elképzeléseit a következő időszakra. A meghallgatások után a Tisza-kormány mind a tizenhat minisztere átvette megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány. A miniszterek az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén teszik le hivatali esküjüket, az ülésen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök is.
 

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

miniszteri meghallgatások
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Rendkívül erős névsorral érkezik a Debrecen Economic Forum, ahol a hajdúsági üzleti fellegvár gazdasági helyzete, lehetőségei és kilátásai kerülnek napirendre június 9-én. A szakmai program koronaékszere a magyar gazdaság állapotát értékelő makropanel, ahol többek között Bod Péter Ákos volt jegybankelnök is a vendégek között szerepel. Mennyire nehéz a költségvetés helyzete, mikor indulhat be a növekedés, valóban varázsszer lehet-e az uniós források hazahozatala? Regisztráljon most, biztosítsa helyét a konferecián, tudjon meg első kézből meg mindent a legkiválóbb szakértőktől!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó

Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó

A két lehetséges jelölt politikai pályafutása jelentősen eltér egymástól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Phillips is among three ministers to resign today, as the PM's allies tell reporters after a crunch cabinet meeting he has their "full support".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 14:54
Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt a miniszterjelöltek keddi meghallgatása
2026. május 12. 14:24
Munka közben meghalt Gulyás Zsolt vármegyei rendőrfőkapitány
×
×