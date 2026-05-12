Vihar tépázta meg a déli partot, akadozott a balatoni vasúti közlekedés

Vihar csapott le hajnalban a Balaton déli partjára, ami komoly felfordulást okozott az ingázók és a nyaralók reggelében – írja a sonline.hu.

Az utasoknak jelentős késésekkel és kényszerű átszállásokkal kellett számolnia a délelőtti órákban. A MÁV tájékoztatása szerint a problémát a viharos időjárás okozta felsővezetéki meghibásodás idézte elő. Bár Fonyód és Balatonszentgyörgy között reggel 6 órától ismét közlekedhetnek villanymozdonyok, a helyreállítás még nem teljes, ezért egyes járatok helyett továbbra is pótlóbuszok indulhatnak.

Az utasok a Fonyód–Balatonszentgyörgy–Nagykanizsa szakaszon tapasztalhatták a legtöbb változást, több helyen autóbuszokkal kellett szállítani őket. Az utazási idő jelentősen meghosszabbodott a reggeli csúcsidőszakban.

A MÁV felhívta rá a figyelmet, hogy a déli parti VOLÁN-járatokon ideiglenesen a vasúti jegyeket is elfogadják a fennakadás végéig.

A pótolóbuszok a következő megállókban állnak meg:

Fonyód, vasútállomás (VOLÁN)

Fonyód (Bélatelep), autóbusz-forduló

Fonyód (Alsóbélatelep), vasúti megállóhely

Balatonfenyves, vasútállomás

Balatonfenyves, Alsó

Balatonmáriafürdő, Faluház utca

Balatonkeresztúr, Aradi utca

Balatonmáriafürdő, vasútállomás

Balatonberény, vasútállomás

Balatonszentgyörgy, vasútállomás

A vasúti közlekedés nap közben is változhat, indulás előtt érdemes tehát ellenőrizni az aktuális vonatinformációkat, a késéseket, a pótlóbuszok indulási- és érkezési helyét, illetve a csatlakozó járatok helyzetét.

A szakemberek folyamatosan dolgoznak a felsővezeték teljes helyreállításán, de a menetrend csak fokozatosan állhat vissza a megszokott rendbe.

A Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon a viharos időjárás okozta felsővezetéki-hiba miatt szintén hosszabb eljutási időre, jelentős késésekre, valamint Somogyszob és Csurgó között pótlóbuszos átszállásra kellett számítani a délelőtti órákig.