2026. május 12. kedd Pongrác
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszterjelölt (szemben, k) kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt a miniszterjelöltek keddi meghallgatása

ELŐZMÉNYEK

Kedden hat miniszterjelölt bizottsági meghallgatásaival folytatódott a kormányalakítás előkészítése. Többen megnevezték államtitkár-jelöltjeiket is amellett, hogy vázolták a kormány és minisztériumuk elképzeléseit a következő időszakra. A meghallgatások után a Tisza-kormány mind a tizenhat minisztere átvette megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány. A miniszterek az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén teszik le hivatali esküjüket, az ülésen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök is.

Az Országgyűlés bizottságaiban kedden meghallgatott jelöltek:

  • Görög Márta, igazságügyi miniszterjelölt,
  • Kármán András pénzügyminiszterjelölt,
  • Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi tárcavezetőjelölt,
  • Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszterjelölt,
  • Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt,
  • Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt

Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat – ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán. Főbb feladataik között sorolta, hogy megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét, csökkentik a túlzott mértékű eljárási díjtételeket, felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket és a jogász hivatásrendeket, módosítják a választási rendszert, átalakítják a végrehajtási rendszert, leszűkítik a kötelezően igénybe veendő közjegyzői szolgáltatások körét, rendezik a devizahitelesek helyzetét, megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit.

Az első dolga lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjat, senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon – jelentette ki Kármán András pénzügyminiszterjelölt képviselői kérdésre kedden, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén. Részletezte a leendő kormány nyugdíjterveit, említett rendkívüli nyugdíjemelést is. Azt mondta, másfél hónapra van szükség az idei költségvetési helyzet pontos felméréséhez, ezt követően tudják majd tervezni a következőt. Visszaállítják a katát, az szja-rendszerben bevezetik az adójóváírást, a mediánbérig csökkenni fog mindenkinek az adója. A jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra csökken például a minimálbéren dolgozók szja-terhe. Változik a költségvetési tervezés is.

A szociális és gyermekvédelmi rendszer, illetve az esélyegyenlőség megerősítését, a fogyatékkal élők hatékony támogatását ígérte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt az Országgyűlés szociális bizottságának ülésén, kinevezése előtti meghallgatásán. Lesz tanévkezdési támogatás és vendégmunkás-tilalom is. Újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, bevezetik a gyermekvédelmi ombudsman intézményét,meg kívánják erősíteni az idősgondozás, az otthonápolás rendszerét és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása érdekében megkezdik a tanévkezdési támogatás folyósítását.

Az önálló vidék- és településfejlesztési minisztérium létrehozását az indokolja, hogy a valódi vidékpolitika nem szűkíthető le a mezőgazdaságra – mondta Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt az Országgyűlés vidék- és településfejlesztési bizottsága előtt. Lesz egy Budapest-törvény, amellyel helyreállítják az intézményes együttműködést a kormány és a főváros között. A Tisza-kormány elindítja az okosfalu programot, mellyel megerősítik az alulról építkező, innovatív közösségi megoldásokat kínáló helyi közösségeket. Felülvizsgálják az önkormányzatoktól korábban elvont feladat- és intézményrendszer működtetését.

Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a Nemzeti Kulturális Alap működését, és stabilizálja a közvetlen támogatási rendszert – szögezte le a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt az Országgyűlés művelődésügyi bizottságában tartott meghallgatásán. Tarr Zoltán a tervezett kulturális intézkedések közé sorolta, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját, megszüntetik a könyvpiacot sújtó indokolatlan szabályozásokat, átalakítások jönnek a közmédiában. Mind az egyházak, mind a civil szervezetek esetén az egyedi támogatásokat a jövőben áttekinthető, strukturált formában fogják odaítélni – fogalmazott az Országgyűlés társadalmi részvétel bizottsága előtt.

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte. Változásokat ígért a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen. A vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot szavai szerint 141 országgyűlési képviselő fogja benyújtani. A „legdurvább és legbiztosabb” jogállami keretek között fog működni a hivatal, a tervek szerint július 1-től.

Így váltható az ország iránt megnőtt bizalom növekedésre − Sztárközgazdászok a Debrecen Economic Forumon

Ki követheti Donald Trumpot az elnöki székben? Maga Trump válaszolta meg a kérdést - nem biztos, hogy Vance a befutó

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

