Nyitókép: NoSystem images/Getty Images

Szem-egereket is venne a felajánlásokból a Bethesda Gyermekkórház

Infostart / InfoRádió

Az egy százalékos felajánlás nem csepp a tengerben, hanem valódi tenger – mondta az InfoRádióban a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgató helyettese, Tamásné Bese Nóra. Az idei felajánlásokból egyebek mellett olyan úgynevezett szem-egereket szeretnének vásárolni, amellyel például nyaktól lefelé lebénult gyerekek tudnak újra kommunikálni a külvilággal.

A Bethesda Gyermekkórházban különleges időszak az 1 százalékos kampány időszaka, mert szeretnék bemutatni mindazoknak a gyerekeknek a sorsát, akiknek évről évre segítenek. Évente 200 ezer gyermek fordul meg a kórházban, és az idei kampányban is az ő történetükön keresztül mutatnak rá azokra a különleges ellátásokra, amelyeket az 1 százalékos felajánlásokból tudnak finanszírozni.

„Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy számos olyan betegség van, ahol a gyógyítás messze több, mint egy kórházi kezelés,

és ennek a komplexitásához különleges eszközökre van szükség, különleges terápiákra. Mondok néhány példát: ilyen az állatasszisztált terápia, vagy ha egy borderline-os kamasznak lehetőséget biztosítunk falmászásra a terápia részeként – tehát olyan dolgokat is bevállalunk a kórházban, amik komplex módon segítik a gyógyítást.

Az idei évben a fő célunk az alternatív kommunikációs eszközök beszerzése olyan gyerekeknek, akik hosszú hónapokon keresztül gyógyulnak kómából, és nem tudnak másképp kommunikálni, mert nem tudják mozgatni a kezüket, lábukat”

– emelte ki a Bethesda Gyermekkórház főigazgató-helyettese, stratégiai igazgatója, Tamásné Bese Nóra az InfoRádióban.

Mint mondta, vannak már olyan eszközök, ilyen például a szem-egér is, amely által azok a gyerekek, akik vagy le vannak bénulva nyaktól lefelé, vagy bármilyen más ok miatt nem tudnak kommunikálni, például autizmussal élnek együtt, vagy más kórképekkel, a szemükkel tudnak egy szoftvert irányítani, és azáltal tudnak jelezni, hogy kapcsolatba lépni a szüleikkel, a környezetükkel.

„Van például olyan fiatalunk, aki megtanult egy ilyen kölcsön szem-egérrel videót vágni, és ezáltal vissza tud integrálódni a társadalomba, és bár teljesen nem fog soha meggyógyulni, és nem fog tudni másképp kommunikálni, de ezáltal mind a gyógyítóival, mind pedig a szüleivel, barátaival kapcsolatban tud maradni. Ezek az eszközök jelenleg még nem állnak rendelkezésünkre, és nagyon fontos, hogy az országos ellátású rehabilitációs ellátásunk, osztályunk betegeit is segítsük ezekkel az új eszközökkel” – emelte ki.

Egy-egy ilyen eszköz sok millió forintba kerül, ezért is olyan fontosak az 1 százalékos támogatások, mert azokból tudnak minden egyéb terápiát és szolgáltatást biztosítani ingyenesen a családok számára, a gyerekek számára. A tavalyi évben összesen 260 millió forint gyűlt össze a felajánlásokból, ami „nem egy csepp a tengerben, hanem valódi tenger” – fogalmazott Tamásné Bese Nóra, kiemelve, hogy

ebből „csodákat lehet művelni”

a gyermekgyógyításban.

A cikk Tatár Tímea interjúja alapján készült.

Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és lezárná a „Gyurcsány–Orbán-korszakot"

Magyar Péter szombaton, miniszterelnökké választását követő első beszédében számos szimbolikus jelentőségű gondolat is elhangzott. Ezekről is beszélgetett az InfoRádió Aréna című műsorában Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, akik egyetértettek abban, hogy az Orbán-féle „elmúlt 8 évből" most elmúlt 20 év lett, Magyar Péter nemcsak a kampányt zárta le, nem csak „rendszert váltott" a beszédében, hanem szimbolikusan lezárta a több mint húszéves Gyurcsány-Orbán korszakot is.
 

A Sándor-palota Tükörterméből a Parlamentbe mennek át a kormánytagok letenni a hivatali esküt. Az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén beszédet mond majd Magyar Péter miniszterelnök is.
 

