2026. május 12. kedd Pongrác
Neymar brazil labdarúgó beszél a Santos csapatnál tartott sajtótájékoztatón 2025. január 31-én. A 33 éves Neymar a hét elején közös megegyezéssel szerződést bontott a szaúdi bajnokságban éllovas al-Hilallal és hathónapos szerződést írt alá a nevelő egyesületénél, a Santosnál.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Sebastiao Moreira

Carlo Ancelotti még a köztársasági elnökkel is konzultált Neymarról

Infostart

Neymar neve is szerepel a brazil válogatott előzetes, bő vb-keretében. Mindez azt jelenti, hogy a Santos sztárja továbbra is reménykedhet. Ellenben a fiatal Estêvão sérülés miatt lemarad a világbajnokságról.

Carlo Ancelotti, a brazil szövetségi kapitány benyújtotta a FIFA-nak a 2026-os világbajnokságra vonatkozó ideiglenes 55 fős keretét, amelyben Alisson, Éderson, Marquinhos, Thiago Silva és Casemiro mellett szerepel Neymar is.

A Globo szerint mindez egyelőre „csak” annyit jelent, hogy – az Ancelotti-korszak eddigi részéhez hasonlóan – Neymar bekerült a bő keretbe listára, de a szűkítésnél gyakran kimarad.

A 34 éves játékos fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy bebizonyítsa készen áll csúcsszinten játszani, mivel az olasz szövetségi kapitány korábban kijelentette, hogy csak olyan játékosokat hív be, akik fizikailag készen állnak a legmagasabb szinten való játékra is.

Bár a 26 fős végső keretbe való meghívása továbbra is kétséges, kétségtelen, hogy Brazíliában sokan szeretnék őt a vb-n látni. A Neymar szerepeltetését övező vita elérte a brazil társadalom legfelsőbb rétegeit, jól illusztrálva az edzői stábra nehezedő hatalmas nyomást.

Ancelotti még Lula köztársasági elnökkel is konzultált, aki megjegyezte: „Lehetőségem volt beszélni Ancelottival, aki megkérdezte tőlem: »Ön szerint Neymart be kellene hívni?« Azt mondtam: »Nézze, ha fizikailag fitt, akkor a labdával mindent tud. Amit tudnom kell, az az, hogy valóban akarja-e.« Ha igen, akkor profinak kell lennie. Ott van Cristiano Ronaldo, vagy Messi, mennek a világbajnokságra, nem a kor számít. De Neymar nem várhatja el, hogy a nevéből éljen. Ki kell érdemelnie a pályán a kerettagságot.”

Neymar tehát reménykedhet, ám a Chelsea csodagyereke, Estêvão hiányozni fog a közelgő világbajnokságról.

Annak ellenére, hogy a Palmeiras intézményeiben a műtét helyett konzervatív kezelési tervet választottak, a CBF orvosi osztálya megállapította, hogy a fiatal sztár nem fog idejébenben felépülni a tornára.

Az orvosi vélemény szerint Estêvão még a kieséses szakaszra sem lesz játékképes. Kiesésével több hazai sztár előtt is megnyílt az ajtó, hogy bekerüljön a keretbe. A Flamengo csatárának, Pedrónak a neve biztosan Ancelotti fejében van, annak ellenére, hogy a legutóbbi meccsnapi keretekben nem szerepelt

A verseny a kerettagságért ugyanilyen kiélezett a középpályán és a széleken. A Chelsea játékosa, Andrey Santos szezonja nem sikerült jól a Stamford Bridge-en, noha viszonylag sokat játszott. Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos és Lucas Paqueta előtte állnak a válogatottnál a sorban. Ha Andrey kimarad, az utat nyithat a Bournemouth 19 éves futballistája, Rayan előtt, aki a márciusi, horvátok elleni válogatott mérkőzésen rövid idő alatt is remek teljesítményt nyújtott, és felértékelődik a szerepe Estêvão távollétében.

Kedden hat miniszterjelölt bizottsági meghallgatásaival folytatódott a kormányalakítás. Többen megnevezték államtitkár-jelöltjeiket is amellett, hogy vázolták a kormány és minisztériumuk elképzeléseit a következő időszakra. A meghallgatások után a Tisza-kormány mind a tizenhat miniszteri átvette megbízólevelét Sulyok Tamás köztársasági elnöktől, ezzel hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány. A miniszterek az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén teszik le hivatali esküjüket, az ülésen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök is.
 

Nagy bejelentéseket tett Kármán András - Mutatjuk, hogy reagált a forint

Donald Trump és Netanjahu kimondta a végszót: kőkemény beavatkozás jöhet, ha a rettegett ellenség nem adja fel a tervét

