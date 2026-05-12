Az ICE elismerte: kémszoftvert használ a nyomozásaihoz

A bejelentés újabb fejezetet nyit az állami megfigyelés és a digitális magánszféra körüli vitában – különösen egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államokban egyre intenzívebbé váltak a bevándorlási razziák és a tömeges kitoloncolások.

Az ICE tevékenysége különösen heves vitákat kavart a bűnözőként beállított külföldiek begyűjtése során, ami ellen aktivisták több helyen tüntettek, összetűzésbe kerülve az ügynökökkel.

A tüntetések idején, továbbá egy közúti igazoltatás során, három amerikai állampolgárt dokumentáltan halálosan megsebesítettek az ICE-emberei.

5 további esetben is meglőttek amerikaiakat. Közülük egy nőt emlékezetes módon öt golyó talált el.

ICE said it purchased spyware designed to hack phones and access encrypted messages as part of an effort to counter the flow of fentanyl into the US https://t.co/pnLaARn3pU — Bloomberg (@business) April 1, 2026

Az ellentmondásosan megítélt hatóság indoklása szerint az kémszoftver bevetése a kábítószer-kereskedelem, különösen a fentanil elleni harcot szolgálja. A bírálók viszont attól tartanak: a technológia könnyen túlmutathat ezen a célon, és szélesebb körben is alkalmazható lehet.

„Nulla kattintás” – és már bent is van

A szóban forgó technológia egyik legaggasztóbb jellemzője az úgynevezett „zero-click” működés. Ez azt jelenti, hogy a célpontnak nem kell semmilyen linkre kattintania vagy fájlt megnyitnia ahhoz, hogy az eszköze megfertőződjön.

A Graphite nevű szoftver – amelyet a Paragon Solutions izraeli cég fejlesztett ki – képes észrevétlenül bejutni a telefonba, majd hozzáférni titkosított kommunikációhoz, például üzenetküldő alkalmazások beszélgetéseihez is.

Korábbi nemzetközi esetek azt mutatják, hogy hasonló technológiákat újságírók, civil aktivisták és segélyszervezetek munkatársai ellen is bevetettek. Ez különösen érzékeny kérdéssé teszi az ilyen eszközök használatát egy demokratikus államban.

An Israeli spyware firm built to operate in secrecy briefly exposed how its surveillance works.



Paragon Solutions, the company behind the Graphite spyware, accidentally revealed part of its internal control panel on LinkedIn, offering a rare glimpse into tools used by… pic.twitter.com/l2fYlyRLF1 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) February 13, 2026

2018-tól, bár a botrány 2021-ben tört ki, Magyarországon egy hasonló, izraeli szoftverrel, a Pegazussal figyeltek meg az állami hatóságok magyar közéleti személyiségeket és újságírókat.

Az ügyben az európai parlamenti különbizottsági vizsgálatot folytatott és elvetette a kormány érvelését, hogy nemzetbiztonsági szempontból jogos volt az eljárás.

További 10 országban is találtak a szoftverrel való visszaélésre utaló nyomokat, miközben az Uniós parlament bizottsága szerint 14 tagállam vásárolta meg a szoftvert.

Késve érkezett válasz, új kérdésekkel

Az Egyesült Államokban az ICE ügyvezető igazgatója, Todd Lyons egy kongresszusi megkeresésre válaszolva erősítette meg a kémszoftver használatát. Az április eleji levél szerint az eszközök alkalmazása megfelel az alkotmányos követelményeknek, és jogi felügyelet mellett történik.

A válasz azonban nem nyugtatta meg a bírálókat.

Summer Lee, pennsylvaniai demokrata képviselő szerint továbbra sem világos:

kik lehetnek célpontok

milyen jogi alapon alkalmazzák a technológiát

milyen ellenőrzési mechanizmusok működnek

A képviselő külön kiemelte, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok között lehetnek a bevándorlók, újságírók, aktivisták és azok, akik nyilvánosan bírálják a hatóságok gyakorlatát.

Rep. Summer Lee’s letter, first reported by CyberScoop, follows ICE confirmation of using spyware and news of a Trump ally becoming NSO Group’s executive chairman. https://t.co/8k6ASyqXsk pic.twitter.com/29fuldLog9 — CyberScoop - @cyberscoop.bsky.social (@CyberScoopNews) May 10, 2026

Lyons jelezte: nem elégedett azzal, hogy az ICE-főnök szerinte nem adott lényegi válaszokat a kérdésére, például arról, hogy kiket figyelhetnének meg a kémprogrammal.

Egyre szélesebb megfigyelési háló

A beismerés nem elszigetelt fejlemény a megfigyelési ügyek sorában – emlékeztet a Trump-kormányzattal szemben kritikus amerikai közszolgálati médium, az NPR. Az elmúlt években az ICE egyre több technológiai eszközt vetett be a megfigyelés és az azonosítás területén.

Ezek közé tartoznak a kereskedelmi adatbázisokból vásárolt személyes adatok, a kielemzett helymeghatározási információk és az arcfelismerő rendszerek.

A bírálók szerint mindez egy „láthatatlan megfigyelési hálót” hoz létre, amelyben nemcsak a célpontok, hanem potenciálisan bárki fennakadhat.

A vita különösen időszerű, mivel az amerikai Kongresszus hamarosan dönt egy olyan törvény meghosszabbításáról, amely lehetővé teszi az ilyen típusú adatgyűjtést – illetve arról is, hogy bezárják-e azt a jogi kiskaput, amelyen keresztül az állam tömegesen vásárolhat adatokat magáncégektől.

Nemzetbiztonság vagy hatalommal való visszaélés?

Az amerikai belbiztonsági minisztérium azzal védi a gyakorlatot, hogy a technológia segít a bűnözők elfogásában – többek között drogdílerek, emberkereskedők és erőszakos elkövetők esetében.

A digitális jogvédők viszont másképp látják. Szerintük a Graphite-hoz hasonló invazív eszközök esetében felmerül a komoly visszaélések kockázata. Az ilyen programok kikezdik a kommunikációs rendszerek biztonságát, és használatuk alááshatja az alapvető alkotmányos jogokat

Egy szakértő szerint különösen aggasztó, hogy a technológia alkalmazása akár adminisztratív eszközökkel – például bírói engedély nélkül – is folyhat.

A Pegazus-botrány megmutatta, hogy a vita nem amerikai belügy. Az ilyen típusú szoftverek globális piaca gyorsan növekszik, és gyakran autoriter rendszerek is hozzáférnek.

Egyes elemzők szerint azzal, hogy az amerikai kormány is használ ilyen eszközöket, közvetve hozzájárulhat a piac legitimálásához – és ezzel más országok hasonló gyakorlatához is.

Ez pedig hosszabb távon akár a globális kommunikációs infrastruktúra biztonságát is gyengítheti.

Biztonság és szabadság: elmosódhat a határ

A kérdés végső soron klasszikus dilemmát vet fel: hogyan lehet összeegyeztetni a bűnüldözés hatékonyságát a polgári szabadságjogokkal?

A hatóságok szerint a technológia szükséges válasz a modern bűnözésre, amely egyre inkább digitális platformokon szerveződik.

A bírálók szerint viszont a jelenlegi szabályozás nem elégséges ahhoz, hogy megakadályozza a visszaéléseket.

A vita várhatóan a technológia fejlődésével párhuzamosan tovább erősödik és egyre nehezebb lesz meghúzni a határt a megfigyelés és a magánszféra védelme között – miközben sokan a mindennapi életben is könnyen lemondanak privát adataik védelméről a kényelem érdekében.