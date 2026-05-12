2026. május 12. kedd Pongrác
A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetõk egyikét õrizetbe veszik rendõrök Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban.
Nyitókép: Craig Lassig

Az ICE elismerte: kémszoftvert használ a nyomozásaihoz

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az amerikai bevándorlási hatóság, a híres-hírhedt ICE (Immigration and Customs Enforcement) először ismerte el hivatalosan, hogy olyan fejlett kémszoftvert használ, amely képes feltörni mobiltelefonokat és hozzáférni titkosított üzenetekhez.

A bejelentés újabb fejezetet nyit az állami megfigyelés és a digitális magánszféra körüli vitában – különösen egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Államokban egyre intenzívebbé váltak a bevándorlási razziák és a tömeges kitoloncolások.

Az ICE tevékenysége különösen heves vitákat kavart a bűnözőként beállított külföldiek begyűjtése során, ami ellen aktivisták több helyen tüntettek, összetűzésbe kerülve az ügynökökkel.

A tüntetések idején, továbbá egy közúti igazoltatás során, három amerikai állampolgárt dokumentáltan halálosan megsebesítettek az ICE-emberei.

5 további esetben is meglőttek amerikaiakat. Közülük egy nőt emlékezetes módon öt golyó talált el.

Az ellentmondásosan megítélt hatóság indoklása szerint az kémszoftver bevetése a kábítószer-kereskedelem, különösen a fentanil elleni harcot szolgálja. A bírálók viszont attól tartanak: a technológia könnyen túlmutathat ezen a célon, és szélesebb körben is alkalmazható lehet.

„Nulla kattintás” – és már bent is van

A szóban forgó technológia egyik legaggasztóbb jellemzője az úgynevezett „zero-click” működés. Ez azt jelenti, hogy a célpontnak nem kell semmilyen linkre kattintania vagy fájlt megnyitnia ahhoz, hogy az eszköze megfertőződjön.

A Graphite nevű szoftver – amelyet a Paragon Solutions izraeli cég fejlesztett ki – képes észrevétlenül bejutni a telefonba, majd hozzáférni titkosított kommunikációhoz, például üzenetküldő alkalmazások beszélgetéseihez is.

Korábbi nemzetközi esetek azt mutatják, hogy hasonló technológiákat újságírók, civil aktivisták és segélyszervezetek munkatársai ellen is bevetettek. Ez különösen érzékeny kérdéssé teszi az ilyen eszközök használatát egy demokratikus államban.

2018-tól, bár a botrány 2021-ben tört ki, Magyarországon egy hasonló, izraeli szoftverrel, a Pegazussal figyeltek meg az állami hatóságok magyar közéleti személyiségeket és újságírókat.

Az ügyben az európai parlamenti különbizottsági vizsgálatot folytatott és elvetette a kormány érvelését, hogy nemzetbiztonsági szempontból jogos volt az eljárás.

További 10 országban is találtak a szoftverrel való visszaélésre utaló nyomokat, miközben az Uniós parlament bizottsága szerint 14 tagállam vásárolta meg a szoftvert.

Késve érkezett válasz, új kérdésekkel

Az Egyesült Államokban az ICE ügyvezető igazgatója, Todd Lyons egy kongresszusi megkeresésre válaszolva erősítette meg a kémszoftver használatát. Az április eleji levél szerint az eszközök alkalmazása megfelel az alkotmányos követelményeknek, és jogi felügyelet mellett történik.

A válasz azonban nem nyugtatta meg a bírálókat.

Summer Lee, pennsylvaniai demokrata képviselő szerint továbbra sem világos:

  • kik lehetnek célpontok
  • milyen jogi alapon alkalmazzák a technológiát
  • milyen ellenőrzési mechanizmusok működnek

A képviselő külön kiemelte, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok között lehetnek a bevándorlók, újságírók, aktivisták és azok, akik nyilvánosan bírálják a hatóságok gyakorlatát.

Lyons jelezte: nem elégedett azzal, hogy az ICE-főnök szerinte nem adott lényegi válaszokat a kérdésére, például arról, hogy kiket figyelhetnének meg a kémprogrammal.

Egyre szélesebb megfigyelési háló

A beismerés nem elszigetelt fejlemény a megfigyelési ügyek sorában – emlékeztet a Trump-kormányzattal szemben kritikus amerikai közszolgálati médium, az NPR. Az elmúlt években az ICE egyre több technológiai eszközt vetett be a megfigyelés és az azonosítás területén.

Ezek közé tartoznak a kereskedelmi adatbázisokból vásárolt személyes adatok, a kielemzett helymeghatározási információk és az arcfelismerő rendszerek.

A bírálók szerint mindez egy „láthatatlan megfigyelési hálót” hoz létre, amelyben nemcsak a célpontok, hanem potenciálisan bárki fennakadhat.

A vita különösen időszerű, mivel az amerikai Kongresszus hamarosan dönt egy olyan törvény meghosszabbításáról, amely lehetővé teszi az ilyen típusú adatgyűjtést – illetve arról is, hogy bezárják-e azt a jogi kiskaput, amelyen keresztül az állam tömegesen vásárolhat adatokat magáncégektől.

Nemzetbiztonság vagy hatalommal való visszaélés?

Az amerikai belbiztonsági minisztérium azzal védi a gyakorlatot, hogy a technológia segít a bűnözők elfogásában – többek között drogdílerek, emberkereskedők és erőszakos elkövetők esetében.

A digitális jogvédők viszont másképp látják. Szerintük a Graphite-hoz hasonló invazív eszközök esetében felmerül a komoly visszaélések kockázata. Az ilyen programok kikezdik a kommunikációs rendszerek biztonságát, és használatuk alááshatja az alapvető alkotmányos jogokat

Egy szakértő szerint különösen aggasztó, hogy a technológia alkalmazása akár adminisztratív eszközökkel – például bírói engedély nélkül – is folyhat.

A Pegazus-botrány megmutatta, hogy a vita nem amerikai belügy. Az ilyen típusú szoftverek globális piaca gyorsan növekszik, és gyakran autoriter rendszerek is hozzáférnek.

Egyes elemzők szerint azzal, hogy az amerikai kormány is használ ilyen eszközöket, közvetve hozzájárulhat a piac legitimálásához – és ezzel más országok hasonló gyakorlatához is.

Ez pedig hosszabb távon akár a globális kommunikációs infrastruktúra biztonságát is gyengítheti.

Biztonság és szabadság: elmosódhat a határ

A kérdés végső soron klasszikus dilemmát vet fel: hogyan lehet összeegyeztetni a bűnüldözés hatékonyságát a polgári szabadságjogokkal?

A hatóságok szerint a technológia szükséges válasz a modern bűnözésre, amely egyre inkább digitális platformokon szerveződik.

A bírálók szerint viszont a jelenlegi szabályozás nem elégséges ahhoz, hogy megakadályozza a visszaéléseket.

A vita várhatóan a technológia fejlődésével párhuzamosan tovább erősödik és egyre nehezebb lesz meghúzni a határt a megfigyelés és a magánszféra védelme között – miközben sokan a mindennapi életben is könnyen lemondanak privát adataik védelméről a kényelem érdekében.

Volt munkatársak, többdiplomás szakemberek – Lassan érkeznek az államtitkári nevek

Egyre több államtitkári név lát napvilágot azok után, hogy a Tisza-kormány szerdán ténylegesen is megkezdi a munkáját. Van a miniszterek között, aki a kormánypárton belül választ magának kvázi helyettest, van, aki az egyetemi világból, és van, aki a szakértői szcénából.
 

„A Tisza-kormány a nemzet, és nem a miniszterelnök szolgálója lesz” – Magyar Péter miniszterei eskütételén

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Sulyok Tamás üzent az új kormány tagjainak

Az egyházaktól az szja-csökkentésen át a nyugdíjig, a közmédiától a Budapest-törvényig – ilyen volt az új miniszterek keddi meghallgatása

„Több a szelfi, mint a munka” – kritika a bizottsági meghallgatások után

Elemzők: Magyar Péter katarzist akart, és megpróbálja fenntartani a kétharmados eufóriát

Navracsics Tibor: ugyanaz tette naggyá a Fideszt és okozta részben a választási katasztrófáját

Hogyan gyógyul a lélek egy választás után? Unoka Zsolt, Inforádió, Aréna
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
Fontos üzenetet kaptak Amerikából a befektetők - Mutatjuk, hogy reagált a forint

A közel-keleti béketárgyalások megakadása miatt ismét emelkednek az olajárak, és erősödnek az inflációs félelmek a globális piacokon. A bizonytalanság a dollár erősödését és a kötvénypiacok hozamemelkedését hozta magával. A befektetői hangulat romlása a forint árfolyamának alakulásában is látszik, a magyar deviza ugyanis a múlt hét közepe óta nem látott szintre gyengült az euróval és a dollárral szemben is. Délelőtt a magyar deviza árfolyama érezhetően erősödött, amiben vélhetően Kármán András pénzügyminiszter-jelölt parlamenti meghallgatáson elmondott üzenetei is szerepet játszhattak. Délután ismét gyengülni kezdett a forint, amelyben az amerikai inflációs adatok és az iráni háborúval kapcsolatos félelmek egyaránt szerepet játszhattak.

Ünnepelnek a vb-újonc karibi ország szurkolói: visszatér a legendás edző, aki vébére vitte őket

A posztjáról korábban családi okok miatt távozó holland szakember visszatér a csapathoz, ezzel ő lesz a világbajnokságok történetének legidősebb szövetségi kapitánya a nyári tornán.

Four ministers resign over Starmer leadership as Lammy says no-one has support to stand against PM

The deputy PM tells his colleagues to "take a breath" as more than 80 Labour MPs urge the PM to quit immediately or draw up a timetable to leave.

2026. május 12. 16:14
Újra fellángolhat a vita a Benes-dekrétumok miatt
2026. május 12. 13:14
Trump egyre bosszúsabb Irán hozzáállása miatt
