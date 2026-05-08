„Hatalmas ragyogás sugároz majd Iránból” – a tűzszünet Donald Trump szótárában

A világ az elmúlt hónapokban már megszokhatta, hogy a kezdeti, brutális pusztítás után furcsa fordulatokat vesz az iráni háború. Erre volt példa a csütörtöki és pénteki nap.

Donald Trump amerikai elnök egyszerre mondta azt, hogy kitart a tűzszünet, de azt is, hogy „szórakoztak velünk, átvágtak bennünket, de szétlőttük őket. Majd meglátják, mikor nem lesz tűzszünet, amikor egy hatalmas ragyogás sugároz majd Iránból. Jobb, ha gyorsan aláírják a megállapodásukat” – fogalmazott talányosan az őt kérdező riportereknek.

Az előzmény egy eszkaláció volt: az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy „önvédelemből” iráni katonai célpontokra csapott le – mivel előzőleg támadás ért a Hormuzi-szorosban három amerikai rombolót.

„Az iráni erők rakétákkal, drónokkal és motorcsónakokkal támadtak” – közölte – állítása szerint olyan hadihajókat, amelyek nemzetközi vizeken haladtak. A lövedékek nem találták el az amerikai haditechnikát.

Ezek után, Donald Trump szavai szerint az Egyesült Államok – a háború első szakaszában megölt Hamenei ajatollah szavait idézve – „a tenger fenekére” küldte az iráni motorcsónakokat, valamint rakétákat és drónokat lőtt le.

„Szépségesen hullottak az Óceánba, mint egy lepke a sírjába”

– írta költői hangnemben közösségi oldalán.

Az incidensek ellenére az amerikai oldal úgy foglalt állást, hogy azok nem jelentik a háború újraindítását. Washington azonban közben arra várt, hogy Irán válaszoljon a javaslatára, amely 30 napra felfüggesztené a harcokat és egyelőre jegelné a fő vitás kérdéseket, így Teherán atomprogramját.

Irán viszont azzal vádolta meg az amerikaiakat, hogy rálőttek egy iráni zászló alatt haladó olajszállítóra és egy másik hajóra, továbbá, hogy a partvidékét bombázták „egyes régiós országok közreműködésével”. Tudósítások szerint magában Teheránban is robbanásokat lehetett hallani, ahol „dolgozott az iráni légvédelem”.

Pénteken pedig jött a hír, hogy „válaszként” Irán több hullámban rakéta- és dróntámadást indított az Egyesült Arab Emírségek ellen és lefoglalta az Ocean Koi nevű olajtankert, amely „meg akarta zavarni az iráni olajexportot”.