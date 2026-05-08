2026. május 8. péntek Mihály
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozik a Takeicsi Szanae japán miniszterelnökkel tartott találkozóján a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. március 19-én, az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet kezdete után három héttel. Trump közölte, hogy az Egyesült Államok nem készül szárazföldi erõket küldeni Iránba.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

„Hatalmas ragyogás sugároz majd Iránból” – a tűzszünet Donald Trump szótárában

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Hiába beszéltek az előző nap lehetséges átmeneti alkuról, pénteken úgy tűnt, hajszálon múlt, hogy fennmarad-e a Teherán és Washington közötti tűzszünet. A felek rakétákkal lőtték egymást. Pénteken iráni támadás érte az Egyesült Arab Emírségeket.

A világ az elmúlt hónapokban már megszokhatta, hogy a kezdeti, brutális pusztítás után furcsa fordulatokat vesz az iráni háború. Erre volt példa a csütörtöki és pénteki nap.

Donald Trump amerikai elnök egyszerre mondta azt, hogy kitart a tűzszünet, de azt is, hogy „szórakoztak velünk, átvágtak bennünket, de szétlőttük őket. Majd meglátják, mikor nem lesz tűzszünet, amikor egy hatalmas ragyogás sugároz majd Iránból. Jobb, ha gyorsan aláírják a megállapodásukat” – fogalmazott talányosan az őt kérdező riportereknek.

Az előzmény egy eszkaláció volt: az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy „önvédelemből” iráni katonai célpontokra csapott le – mivel előzőleg támadás ért a Hormuzi-szorosban három amerikai rombolót.

„Az iráni erők rakétákkal, drónokkal és motorcsónakokkal támadtak” – közölte – állítása szerint olyan hadihajókat, amelyek nemzetközi vizeken haladtak. A lövedékek nem találták el az amerikai haditechnikát.

Ezek után, Donald Trump szavai szerint az Egyesült Államok – a háború első szakaszában megölt Hamenei ajatollah szavait idézve – „a tenger fenekére” küldte az iráni motorcsónakokat, valamint rakétákat és drónokat lőtt le.

„Szépségesen hullottak az Óceánba, mint egy lepke a sírjába”

– írta költői hangnemben közösségi oldalán.

Az incidensek ellenére az amerikai oldal úgy foglalt állást, hogy azok nem jelentik a háború újraindítását. Washington azonban közben arra várt, hogy Irán válaszoljon a javaslatára, amely 30 napra felfüggesztené a harcokat és egyelőre jegelné a fő vitás kérdéseket, így Teherán atomprogramját.

Irán viszont azzal vádolta meg az amerikaiakat, hogy rálőttek egy iráni zászló alatt haladó olajszállítóra és egy másik hajóra, továbbá, hogy a partvidékét bombázták „egyes régiós országok közreműködésével”. Tudósítások szerint magában Teheránban is robbanásokat lehetett hallani, ahol „dolgozott az iráni légvédelem”.

Pénteken pedig jött a hír, hogy „válaszként” Irán több hullámban rakéta- és dróntámadást indított az Egyesült Arab Emírségek ellen és lefoglalta az Ocean Koi nevű olajtankert, amely „meg akarta zavarni az iráni olajexportot”.

A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál
Válságos helyzetben készül a Real Madrid a vasárnapi el Clásicóra. Akadtak már nehéz időszakok a jövő márciusban már 125 éves klub életében, a mostani az egyik legnehezebb. A „királyi klub” szinte biztosan címnyerés nélkül zárja sorozatban a második szezonját, miközben a csapategység megbomlott, a vezetőedző tekintélye elillant, a szurkolótábor pedig egyre elégedetlenebb.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Újabb képviselők kapták meg mandátumukat

„Élő fal” húzódik majd a Parlamentben a Tisza- és a Fidesz-frakció között

Legfőbb ügyész: ha büntetőeljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerezzük

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Zuckerberg egykori beszédírója: A közöny a legveszélyesebb üzleti modell

„Nem vagyunk eleve kudarcra ítélve, de be kell ismernünk, hogy amit most csinálunk, az nem működik" – állítja Dex Hunter-Torricke, Mark Zuckerberg egykori beszédírója, aki Eric Schmidt mellett ült a Google tárgyalóiban, és Elon Musk cégénél dolgozott. Ma ugyanezeket a vállalatokat tartja a 21. század egyik legnagyobb veszélyforrásának – nem azért, mert gonoszak, hanem mert közömbösek. Egy rendkívüli nyíltsággal adott interjúban a technológiai ipar egykori bennfentese arról beszél, hogyan vált nemes misszióból apologetika, miért jelent az AI a közösségi médiánál is súlyosabb civilizációs kockázatot – és miért fogy gyorsan az idő.

Még nem örülhetnek az orosz sportolók: késedelmet szenvedhet visszatérésük az olimpiára

Tovább késik Oroszország visszatérése a nemzetközi sportéletbe, miután a NOB az orosz doppingellenes ügynökség (RUSADA) vezetését érintő új vádak miatt aggodalmát fejezte ki.

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

2026. május 8. 11:49
Komoly feszültség a szlovák kormánykoalícióban, Orbán Viktor neve is szóba került
2026. május 8. 09:31
Szlovák F–16-osok védik majd a balti államok légterét
