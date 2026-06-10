ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.85
usd:
308.17
bux:
133372.63
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Apple technológiai óriásvállalat logója egy mobiltelefon hátlapján az Európai Bizottság (EB) brüsszeli székházánál 2025. április 23-án. Az EB bejelentette, hogy 500 miilió euró bírságot szabott ki az Apple-re, illetve 200 millió eurót a Metára, amiért a technológiai óriásvállalatok megsértették az uniós digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályt. Az EB szerint az Apple megsértette azt a jogszabályban foglalt kötelezettségét, amely megtiltja a platformoknak, hogy korlátozzák a fejlesztõket vagy vállalkozásokat abban, hogy más - gyakran kedvezõbb - fizetési, szolgáltatási vagy vásárlási lehetõségekre irányítsák a felhasználókat (anti-steereing).
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Nagyot villantott az Apple, de az európaiak ebből megint kimaradnak

Infostart / MTI

Az Apple bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett, önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst, amely a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Geminivel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt, míg az Európai Bizottság szerint a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak.

Az Apple hétfőn, éves fejlesztői konferenciáján (WWDC) mutatta be a Siri AI néven érkező újgenerációs asszisztenst. A vállalat szerint a rendszer képes lesz megérteni a felhasználó személyes kontextusát, információkat keresni üzenetekben és e-mailekben, elemezni a képernyőn megjelenő tartalmakat, valamint végrehajtani a több alkalmazáson átívelő feladatokat. A Siri AI külön alkalmazást kap, és az Apple saját felhőalapú infrastruktúrájával szinkronizálja a kereséseket és interakciókat.

A fejlesztés az Apple eddigi legjelentősebb próbálkozása arra, hogy ledolgozza lemaradását a generatív mesterséges intelligencia területén. A vállalat két éve már bejelentette a Siri átalakítását, de a projektet többször elhalasztotta technikai problémák miatt.

Az új rendszer azonban kezdetben nem lesz elérhető az Európai Unióban az iPhone-okon és iPadeken. Az Apple szerint az uniós digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) arra kötelezné, hogy a rivális mesterségesintelligencia-asszisztensek számára is teljes hozzáférést biztosítson operációs rendszeréhez, ami veszélyeztetheti a felhasználók adatvédelmét.

Greg Jozwiak marketingvezető szerint a vállalat olyan technikai megoldást javasolt, amely egyszerre felelne meg a versenyjogi előírásoknak és az adatvédelmi követelményeknek, de az Európai Bizottság ezt elutasította. Az Európai Bizottság visszautasította a vádakat.

Brüsszel szerint az Apple legalább 18 hónapos mentességet kért kötelezettségei alól, ami versenyhátrányba hozná a többi szolgáltatót. A bizottság hangsúlyozta, hogy az uniós jog nem alku tárgya.

A Siri AI kezdetben csak angol nyelven lesz elérhető fejlesztői tesztverzióban, a szélesebb körű bevezetést pedig az Apple az év második felére tervezi. A vállalat közlése szerint a szolgáltatás Kínában sem indul el azonnal a helyi szabályozási kérdések miatt.

További részletek itt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Nagyot villantott az Apple, de az európaiak ebből megint kimaradnak

apple

iphone

mesterséges intelligencia

siri

ipad

chatgpt

gemini

dma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

A 110 oldalas javaslatcsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az Integritás Hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán.
 

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

Megindult a megtorlás: Trump parancsára csapott le az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok hadserege kedden újabb csapásokat mért Iránra, miután Donald Trump elnök megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. A lépés tovább élezte a két ország közötti feszültséget, és közvetlenül veszélyezteti a törékeny tűzszünetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja

Új szóvivője van az Országos Mentőszolgálatnak: 22 év után távozik Győrfi Pál - ő lesz az utódja

Az új szóvivő 2018-ban, az első női mentőápolók egyikeként csatlakozott az Országos Mentőszolgálathoz.

BBC
Business Sport Travel Science
Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

Inside Myanmar, rebels are losing ground as military forces men into army

The BBC travels with rebels to frontline positions in Myanmar to see how the war is unfolding.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 9. 07:14
Nagyon komoly fölrdrengés volt Amerika közelében
2026. június 8. 04:41
Sima wifijellel és a routerrel bárki beazonosítható és nyomon követhető
×
×