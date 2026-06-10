Nagyot villantott az Apple, de az európaiak ebből megint kimaradnak

Az Apple hétfőn, éves fejlesztői konferenciáján (WWDC) mutatta be a Siri AI néven érkező újgenerációs asszisztenst. A vállalat szerint a rendszer képes lesz megérteni a felhasználó személyes kontextusát, információkat keresni üzenetekben és e-mailekben, elemezni a képernyőn megjelenő tartalmakat, valamint végrehajtani a több alkalmazáson átívelő feladatokat. A Siri AI külön alkalmazást kap, és az Apple saját felhőalapú infrastruktúrájával szinkronizálja a kereséseket és interakciókat.

A fejlesztés az Apple eddigi legjelentősebb próbálkozása arra, hogy ledolgozza lemaradását a generatív mesterséges intelligencia területén. A vállalat két éve már bejelentette a Siri átalakítását, de a projektet többször elhalasztotta technikai problémák miatt.

Az új rendszer azonban kezdetben nem lesz elérhető az Európai Unióban az iPhone-okon és iPadeken. Az Apple szerint az uniós digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) arra kötelezné, hogy a rivális mesterségesintelligencia-asszisztensek számára is teljes hozzáférést biztosítson operációs rendszeréhez, ami veszélyeztetheti a felhasználók adatvédelmét.

Greg Jozwiak marketingvezető szerint a vállalat olyan technikai megoldást javasolt, amely egyszerre felelne meg a versenyjogi előírásoknak és az adatvédelmi követelményeknek, de az Európai Bizottság ezt elutasította. Az Európai Bizottság visszautasította a vádakat.

Brüsszel szerint az Apple legalább 18 hónapos mentességet kért kötelezettségei alól, ami versenyhátrányba hozná a többi szolgáltatót. A bizottság hangsúlyozta, hogy az uniós jog nem alku tárgya.

A Siri AI kezdetben csak angol nyelven lesz elérhető fejlesztői tesztverzióban, a szélesebb körű bevezetést pedig az Apple az év második felére tervezi. A vállalat közlése szerint a szolgáltatás Kínában sem indul el azonnal a helyi szabályozási kérdések miatt.

További részletek itt.