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Vitézy Dávid a Duna-hídról tett közzé elképesztő részleteket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb csontváz dőlt ki az átadási dokumentumok átvizsgálása során, Lázár János korábbi közlekedési miniszter két héttel a választások előtt bruttó 76 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd költségvetését, majd úgy alakította át a szerződést, hogy az előleg maximális összegét 20-ról 98 százalékra emelte és azonnal fizetett is – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid felidézte: a mohácsi Duna-híd építését még Lázár János indította el, közel bruttó 381 milliárd forintos költséggel. Szerinte az építmény kihasználatlan lesz majd.

A dokumentumok átvilágítása után kiderült, hogy a Lázár János vezette minisztérium 2026. március 30-án, két héttel a választások előtt úgy döntött, hogy tovább bővíti a szerződést.

Az eredetileg tervezett csatlakozó alföldi útszakaszokat 20 kilométer hosszan 2×1 sáv helyett 2×2 sávosra tervezték át, új csomópontokat és további kapcsolódó létesítményeket emeltek be a projektbe.

A dokumentumok szerint ez önmagában

több mint 76 milliárd forintos többletköltséget jelentett.

Az eredetileg is eltúlzott beruházás műszaki tartalmát tehát még a választások előtt jelentősen kibővítették, kifizettek közel 100 milliárd forintot, az összköltség pedig így már 451 milliárd forintra emelkedett – ismertette a miniszter.

Még ennél is súlyosabbnak nevezi azt, ami ezután történt. A minisztérium nemcsak a beruházás műszaki tartalmát módosította, hanem teljesen átírta a finanszírozási rendszert is. A korábbi szerződés alapján a kivitelező legfeljebb 20 százalék előleget vehetett fel. A módosítás után azonban ez az arány minden mérföldkő esetén 98 százalékra emelkedett. Majd erre hivatkozva a választások előtt két nappal ki is utaltak 94,3 milliárd forint előleget a Duna Aszfaltnak.

„A helyzet elég egyértelműnek tűnik: az egész beruházás mérete és a 2×2 sávos kivitelezés egy percig sem volt alátámasztható. Itt a cél végig az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt lehessen a lehető leggyorsabban kilapátolni. A közérdeket felülírta a magánérdek” – fogalmazott.

„A vizsgálatot folytatjuk, és minden részletet nyilvánosságra fogunk hozni, a beruházás jövőjét pedig rövidesen a kormány is tárgyalja” – írta Vitézy Dávid.

„A mozdonymakettekkel való játszadozás ideje lejárt”

Itt az ideje, hogy Vitézy Dávid felnőjön kormányzati feladatához. A mozdonymakettekkel való játszadozás ideje lejárt – reagált a Fidesz közleményben.

Mint olvasható, Magyarország közlekedési miniszterének lenni komoly dolog. Nem fér bele, hogy az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit és bosszúvágyát hivatali vagy szakmai kötelezettségei elé helyezze. Elsietett és a stratégiai gondolkodás hiányát mutató közlemények helyett tanulmányozza az Orbán-kormány nemzetstratégiai programját!

Tegye félre azt a szűklátókörű, szakbarbár szemléletet, amely a közlekedési beruházásokat kizárólag forgalomszámlálási kérdésként kezeli.

Tegyen kísérletet annak megértésére, hogy a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó építkezések Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdekeit szolgálják. A beruházás támogatást, Lázár János volt közlekedési miniszter pedig elismerést érdemel. Követeljük, hogy az új közlekedési kormányzat nemzetstratégiai kérdésként kezelje a folyamatban lévő út- és vasútberuházásokat! Tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, kérjük, miniszter úr, tartson ki, ne adja föl!” – fogalmazott Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

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