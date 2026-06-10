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Robert Kalinák szlovák miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter sajtóértekezletet tart a Robert Fico szlovák miniszterelnököt ápoló besztercebányai F. D. Roosevelt Kórház előtt 2024. május 17-én. A politikust két nappal korábban Nyitrabányán négy lövéssel életveszélyesen megsebesítette egy 71 éves lévai férfi.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Millió eurós visszafizetésre kötelezhetik Szlovákiát az Európai Békekeretből

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint Szlovákiának vissza kell fizetnie az Európai Békekeretből kapott pénzek egy részét az Ukrajnának a korábbi kormányok idején átadott haditechnikai eszközök után. Ennek oka állítólag az, hogy Szlovákia több pénzt kapott, mint amennyi ténylegesen járt volna neki. Jaroslav Naď volt védelmi miniszter szerint viszont a problémát az okozza, hogy Magyarország blokkolta a kifizetéseket, ami csökkentette azok értékét.

Míg Robert Kaliňák a múlt héten arról beszélt, hogy az Európai Uniónak gondot jelent az Ukrajnának átadott haditechnika utáni pénzek kifizetése, a TA3 televízióban már azt mondta, hogy Szlovákiának hárommillió eurót kell visszafizetnie.

„Lengyelországnak kétmilliárd eurója van az alapban, és ebből szinte semmit sem kap vissza. Ez azt jelenti, hogy azok, akik elsőként segítettek, kapják a legkevesebbet. El kellene gondolkodnia az Európai Bizottságnak azon, hogy ez vajon nem helytelen megközelítés-e:

azok, akik három évig vártak, nyugodtan megkötötték az új szerződéseiket, majd megszabadultak a régi eszközeiktől, miközben Lengyelország vagy Szlovákia közvetlenül az aktív szolgálatból adott át felszerelést”

– mondta a szlovák védelmi tárca vezetője. Az Európai Bizottság szlovákiai képviseletének szóvivője, Peter Stano elmagyarázta, hogy az Európai Bizottságnak nincs közvetlen köze ehhez az eszközhöz. Emlékeztetett, hogy az Európai Békekeret nem az uniós költségvetés része, hanem a tagállamok által finanszírozott alap. A források felhasználásáról és a támogatások megtérítésének mértékéről is maguk a tagállamok döntenek.

Az Ukrajnának ajándékozott haditechnika után járó visszatérítés értéke az évek során csökkent. Tibor Gašpar, a szlovák parlament alelnöke szerint a kérdést inkább Jaroslav Naď korábbi védelmi miniszternek kellene megválaszolnia. Gašpar úgy véli,

Naď olyan haditechnikai eszközöket adott át Ukrajnának, amelyek nem feleltek meg a kompenzációs mechanizmusok feltételeinek.

Jaroslav Naď ezzel szemben azt állítja, hogy a visszatérítések értékének csökkenését Magyarország blokkoló politikája okozta. A volt védelmi miniszter szerint a magyar kormány, élén Orbán Viktor miniszterelnökkel, akadályozta a kifizetéseket, ami miatt az eredetileg vártnál kevesebb pénz jutott az érintett országoknak.

Naď egyúttal bírálta a jelenlegi kormányt is. Azt mondta, Robert Kaliňák és kormánytársai már három éve hatalmon vannak, mégsem sikerült előrelépést elérniük az ügyben, sem az illetékes uniós fórumokon, sem a magyar féllel folytatott tárgyalások során.

Robert Fico miniszterelnök a témát közvetlenül az Európai Bizottság vezetésével és annak elnökével, Ursula von der Leyennel kívánja megvitatni.

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