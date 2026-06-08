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Lamine Yamal, az FC Barcelona játékosa ünnepel a spanyol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban, a La Ligában játszott FC Barcelona - Real Madrid mérkõzés végén Barcelonában 2025. május 11-én. Az FC Barcelona 4-3-ra legyõzte a címvédõ Real Madridot.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Siu Wu

Örülhetnek a spanyolok, a nyitómeccsre felépülhet Lamine Yamal

Infostart / MTI

A spanyol szövetségi kapitány szerint nem csak Lamine Yamal, hanem Nico Williams és Víctor Munoz felépülése is jól halad, egy hét múlva akár mind a hárman is bevethetők lesznek.

Jó esély van rá, hogy Lamine Yamal felépül és ott lesz majd a pályán a spanyol válogatott hétfői, Zöld-foki Köztársaság elleni nyitómérkőzésén a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, a Barcelona labdarúgója áprilisban súlyosan megsérült a Celta Vigo elleni bajnoki mérkőzésen. Akkor még kérdéses volt a fiatal játékos vb-részvétele, de legalább 5-6 hét pihenést jósoltak neki.

Mindezt Luis de la Fuente szövetségi kapitány jelentette be vasárnap, hozzátéve, hogy hasonlóan jól halad Nico Williams és Víctor Munoz rehabilitációja is.

„Ha a következő napok hasonlóan telnek, arra számítunk, hogy egy hét múlva mindhárman bevethetők lesznek”

– mondta De la Fuente. A spanyol válogatott magyar idő szerint kedden hajnalban Peruval játssza a torna előtti utolsó felkészülési mérkőzését a mexikói Pueblában, de az említett három játékos Chattanoogában, a Tennessee államban található edzőtáborban maradt.

Lamine Yamal ágyékproblémával küzd, illetve áprilisban, a Celta Vigo elleni bajnokin szenvedett combhajlítóizom-szakadást. Nico Williams, az Athletic Bilbao szélsője is ágyéksérüléséből lábadozik, míg Víctor Munoz, az Osasuna támadója combizom-és vádlihúzódással küzd.

A spanyol válogtatott a H csoportban szerepel a tornán, és a Zöld-foki Köztársaság után hat nappal Szaúd-Arábia, majd június 26-án Uruguay lesz az ellenfele.

A Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb valamennyi összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Örülhetnek a spanyolok, a nyitómeccsre felépülhet Lamine Yamal

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