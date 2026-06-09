80 km/órás szél is jöhet: riasztás nyolc megyére, még kedden jön az áldás

Kedd délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén, illetve az Északi-középhegység térségében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket viharos (60-70 km/órás, egy-egy erősebb cellában esetleg 80 km/óránál is nagyobb) széllökés, lokális intenzív csapadék (10-25 mm), illetve jellemzően kisebb szemű jég kísérhet – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az éjszakai órákban elsősorban az ország északi felén fordulhatnak elő zivatarcellák.

Riasztás zivatarra nyolc megyében 2026. június 9-én

Kedden általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. Több helyen megélénkül, néhol megerősödik a déli, majd késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A hőmérséklet délután 29 és 34 fok között valószínű.

Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet az előrejelzések szerint.