Listázzák a nagy kínai cégeket: ilyen gyorsan átlépett Donald Trump azon, hogy Kínában járt?

A világ egyik legnagyobb online áruháza, az Alibaba, a „kínai Google”, a Baidu valamint a top elektromosautó-gyár, a BYD és a Nio mind a kínai hadseregnek is dolgozik – ezt a döntést hozta az amerikai kormány, amelynek frissített jegyzékét már egy ideje várta a piac.

Mindezzel kibillenhet a nyugalmi állapotból az amerikai-kínai „kereskedelmi tűzszünet”, amelyet megerősíteni látszott Trump elnök közelmúltbeli kínai útja.

Miért fokozhatja a döntés a feszültséget? Mert ezzel „az Egyesült Államokban működő, kínai katonai cégekké” minősítették a vállalatokat – írta egy hongkongi lap, a South China Morning Post – amelynek egyébként az Alibaba a tulajdonosa.

A Pentagonból származó felsorolás több, mint tucatnyi kínai céget tett a feketelistára,

ami hatékony módja annak, hogy korlátozzák a kínai vállalkozások hozzáférését az amerikai tőkéhez, technológiához és állami megrendelésekhez.

A módosított amerikai listán immár a vezető kínai technológiai cégek nagy része kapott olyan besorolást, hogy „segíti a hadsereget”. Külföldről nézve mindez furcsának tűnhet – mintha csak amerikai vállalatok (például a Microsoft, a Google, az Amazon vagy a SpaceX) dolgozhatnának a saját hadiiparuknak is – de a jegyzék újabb jelzés arról, hogy Washingtont aggasztja a nagy geopolitikai rivális fejlődése.

Az új amerikai jegyzék kiterjeszti a hagyományos védelmi ipari cégek értelmezését. Felkerültek a listára az ismert óriáscégek mellett a WuXi AppTec biotechnológiai, a JA Solar és a Trina Solar napelemgyártó, a Unitree és Robosense Technology, humanoid és négylábú robotokat gyártó vállalkozások. Feketelistázták emellett a hálózati eszközökkel foglalkozó TP-Link, továbbá a CXMT és YMTC memóriagyártó vállalkozásokat.

A Pentagon ugyanakkor 10 kínai szervezetet levett a listáról.

Reakciók

Kínában nem hagyták szó nélkül a lépést. Az Alibaba nyilatkozatban tiltakozott, közölve: „nincs alapja”, hogy felvegyék a Pentagon listára. „Az Alibaba nem kínai katonai cég és nem része a katonai-polgári fúziós startégiának. Minden lehetséges jogi utat felhasználunk az ellen, hogy hamisan állítsák be cégünket”.

A WuXi AppTec biotechnológiai vállalat „helytelennek” nevezte a listán való szerepeltetését és szintén „azonnali lépéseket” jelentett be, hogy „korrigálják ezt a hibás besorolást”.

A Baidu mesterséges intelligencia és keresőcég szintén visszautasította a döntést: „azt sugallni, hogy a Baidu katonai vállalkozás, teljesen alaptalan. Nem fogunk hezitálni, hogy minden lehetőséget kihasználjunk arra, hogy levegyék a céget a listáról” – közölték.

Kína washingtoni nagykövetsége azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy „diszkriminatív módon rászállt kínai cégekre”, és követelte a „fair körülmények” helyreállítását. A lista közvetlenül nem szankcionálja a kínai cégeket, de a Pentagon nem szerződhet velük vagy a termékeiket forgalmazó harmadik vállalkozásokkal.