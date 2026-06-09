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Nyitókép: Unsplash

Robbanás a Debreceni Egyetemen

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Transzformátor-robbanás történt kedd délelőtt a Debreceni Egyetem Kémiai Épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése azonnali hatállyal otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás.

A rendkívüli eseményről az egyetem a Neptun-rendszeren keresztül hivatalos értesítésben tájékoztatta a hallgatókat és a munkatársakat – írja a haon.hu.

A kiküldött közlemény szerint a rekonstrukciós munkák közben egy szerelés alatt álló, egyedi gyártású transzformátoregységben következett be elektromos robbanás. A berendezés a detonáció következtében gyakorlatilag teljesen megsemmisült, ami a teljes hálózat lekapcsolódását vonta maga után.

A műszaki hiba elhárításáig és az áramellátás teljes körű helyreállításáig a Kémiai Épületben nem tudnak dolgozni. A vezetékes telefonvonalak és a belső hálózatok leállása miatt az egyetemi kar az adminisztratív ügyintézést átmenetileg elektronikus úton, e-maileken keresztül biztosítja a hallgatók számára.

Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek.

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